"За" проголосовали 304 депутата. Напомним, что в законопроекте предлагалось мобилизовать мужчин в возрасте от 25 до 27 лет, не проходивших срочную службу.

Обратите внимание Снижение призывного возраста в Украине: кто попадет под мобилизацию

Что известно о новом решении

Так, Верховная Рада поддержала уменьшение предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25-летнего возраста.

Это означает, что могут мобилизовать мужчин с 25 лет, которые не проходили срочную службу и военную кафедру.

Ранее в соответствующем законопроекте предлагали мобилизовать мужчин в возрасте от 25 до 27 лет, не проходивших срочную службу. Так, всеобщей мобилизации будут подлежать военнообязанные мужчины, пригодные и ограниченно пригодные по состоянию здоровья, от 25 до 60 лет без опыта военной службы.

Сколько еще будет длиться общая мобилизация в Украине

С 24 февраля 2022 года военное положение и мобилизацию в Украине продолжали несколько раз:

с 24 февраля по 25 мая 2022 года,

с 25 мая по 23 августа 2022 года,

с 23 августа по 21 ноября 2022 года,

с 21 ноября 2022 года по 19 февраля 2023 года,

с 19 февраля по 20 мая 2023 года,

с 20 мая по 18 августа 2023 года.

20 мая этого года в Украине еще продлили военное положение на 90 суток. Поэтому всеобщая мобилизация продлится до 18 августа.

Кого могут мобилизовать уже в июне

пригодных к службе по состоянию здоровья мужчин от 28 до 60 лет без опыта службы;

пригодных для службы по состоянию здоровья и с военным опытом;

ограниченно пригодных к службе во время военного положения и непригодных в мирное время мужчин в возрасте от 28 до 60 лет;

снятых и исключенных из военного учета мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, признанных пригодными или ограниченно пригодными во время военного положения.

Отметим, что в Украине есть определенная категория людей, не подлежащих призыву. Кого точно не мобилизуют на службу – читайте здесь.