В Украине есть определенная категория людей, не подлежащих привозу. Кого точно не мобилизуют на службу читайте на 24 Канал.

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Кого не берут на службу во время мобилизации

забронированных работников,

людей с инвалидностью,

временно непригодных к службе по состоянию здоровья (здесь требуется заключение ВЛК. Он дается на срок до 6 месяцев, а затем нужно снова пройти ВЛК),

женщин и мужчин, у которых трое и более детей младше 18 лет,

женщин и мужчин, самостоятельно воспитывающих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет,

женщин и мужчин, воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы,

женщин и мужчин, воспитывающих больного ребенка (поражение нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкология, психические расстройства, сахарный диабет I типа и т.п.),

усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки в возрасте до 18 лет,

военнообязанных, которые ухаживают за больной женой (супругом), ребенком или родителями, а также если имеют супругу (супругу) из лиц с инвалидностью и/или если у родителей имеют инвалидность I или II группы,

опекуны лица с инвалидностью,

женщин и мужчин, имеющих несовершеннолетнего ребенка (детей), а кто-то из супругов уже проходит военную службу,

работников органов военного управления, воинских частей, предприятий, учреждений и организаций Минобороны, ВСУ, службы спецсвязи, СБУ, Службы внешней разведки, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции, БЭБ, НАБУ, ДБР, Государственной исполнительной службы, Управления госохраны.

Однако заметим, что все же эти люди могут служить, но только по их согласию и только по месту жительства.

Кто еще не подлежит призыву

Кроме вышеупомянутых категорий украинцев и украинок, призыву в Украине не подлежат студенты, аспиранты и докторанты, которые учатся на дневной или дуальной форме обучения, а также ученые и педагоги.

Кроме этого, не мобилизуют: