В Україні є певна категорія людей, які не підлягають привозу. Кого точно не мобілізують на службу читайте на 24 Канал.

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Кого не беруть на службу під час мобілізації

заброньованих працівників,

людей з інвалідністю,

тимчасово непридатних до служби за станом здоров'я (тут потрібен висновок ВЛК. Він дається на термін до 6 місяців, а потім потрібно знову пройти ВЛК),

жінок та чоловіків, у яких троє і більше дітей віком до 18 років,

жінок та чоловіків, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років,

жінок та чоловіків, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, або повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи,

жінок та чоловіків, які виховують хвору дитину (ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологія, психічні розлади, цукровий діабет I типу тощо),

усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування віком до 18 років,

військовозобов'язаних, які доглядають за хворою дружиною (чоловіком), дитиною чи батьками, а також якщо мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або якщо у батьки мають інвалідність I чи II групи,

опікуни особи з інвалідністю,

жінок та чоловіків, які мають неповнолітню дитину (дітей), а хтось із подружжя вже проходить військову службу,

працівників органів військового управління, військових частин, підприємств, установ та організацій Міноборони, ЗСУ, служби спецзв'язку, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції, БЕБ, НАБУ, ДБР, Державної виконавчої служби, Управління держохорони.

Проте зауважимо, що все ж таки ці людей можуть служити, проте лише за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.

Хто ще не підлягає призову

Окрім вищезгаданих категорій українців та українок, призову в Україні не підлягають студенти, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній або дуальній формі навчання, а також науковці та педагоги.

Крім цього, не мобілізують: