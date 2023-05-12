Что же значит это на деле, разобрался 24 Канал. Речь о проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" №9281.

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Законопроект предлагает уменьшить предельный возраст призывников с нынешних 27 лет до 25.

После снижения предельного возраста призывников до 25 лет появится достаточно серьезная группа молодых людей, которых можно будет призвать в ряды Вооруженных Сил Украины. А потому вполне логично, что таким образом в Генштабе пытаются продолжать мобилизационные усилия.

Война в Украине не прекратилась, она длится уже более года: военные, которые воюют на фронте с первых дней полномасштабного вторжения, нуждаются в ротации.

Как пояснили, в Минобороны длительное пребывание на военном учете призывников во время действия военного состояния приводит к тому, что значительное количество пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечено к военной службе по призыву во время мобилизации. .

Напомним, в Украине продлили военное положение и мобилизацию до 18 августа 2023 года. в дальнейшем ее вероятнее всего продолжат повторно.

Заметим, что Сейчас мужчины в возрасте 18 – 27 лет не могут быть принудительно мобилизованы, если не проходили срочную службу, они могут добровольно подписать контракт с подразделениями Сил обороны Украины.

Снижение призывного возраста: главное