2 мая этого года военное положение и всеобщая мобилизация была еще продлена. Сколько еще это будет продолжаться – расскажет 24 Канал.
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Сколько продлится мобилизация в Украине
С 24 февраля 2022 года военное положение и мобилизацию в Украине продолжали несколько раз:
- с 24 февраля по 25 мая 2022 года,
- с 25 мая по 23 августа 2022 года,
- с 23 августа по 21 ноября 2022 года,
- с 21 ноября 2022 года по 19 февраля 2023 года,
- с 19 февраля по 20 мая 2023 года,
- с 20 мая по 18 августа 2023 года.
Так, 2 мая в Украине еще продлили военное положение на 90 суток. Поэтому общая мобилизация продлится до 18 августа.
Мобилизация в Украине: последние новости
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- Недавно юрист и адвокат Ростислав Кравец рассказал, что в Украине нет четкого закона, запрещающего мобилизацию всех членов семьи. Если все члены подлежат мобилизации, их всех могут мобилизовать.
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