В законодательстве Украины не определено точное количество лиц из одной семьи, которое имеют право мобилизовать во время военного положения.

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Могут мобилизовать всех членов семьи

Юрист и адвокат Ростислав Кравец рассказал, что в Украине нет четкого закона, запрещающего мобилизацию всех членов семьи. Если все члены подлежат мобилизации, их всех могут мобилизовать.

Потому могут мобилизовать всех. И мужа, и жену, и совершеннолетних детей. Если все члены семьи подлежат мобилизации, то их могут призвать на военную службу,

– сказал юрист и адвокат Ростислав Кравец.

Однако юрист подчеркнул, что исключение все же есть. Женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий, призыва не подлежат. Близкими родственниками считаются муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка, брат или сестра.

Это значит, если человек погиб на войне или пропал без вести, то его близких родственников не будут мобилизовать,

– уточнил Кравец.

Кого не могут мобилизовать на службу

Кроме этого, есть статья 2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", согласно которой во время военного положения призыва на военную службу не подлежат: