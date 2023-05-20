В законодательстве Украины не определено точное количество лиц из одной семьи, которое имеют право мобилизовать во время военного положения.
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Могут мобилизовать всех членов семьи
Юрист и адвокат Ростислав Кравец рассказал, что в Украине нет четкого закона, запрещающего мобилизацию всех членов семьи. Если все члены подлежат мобилизации, их всех могут мобилизовать.
Потому могут мобилизовать всех. И мужа, и жену, и совершеннолетних детей. Если все члены семьи подлежат мобилизации, то их могут призвать на военную службу,
– сказал юрист и адвокат Ростислав Кравец.
Однако юрист подчеркнул, что исключение все же есть. Женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий, призыва не подлежат. Близкими родственниками считаются муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка, брат или сестра.
Это значит, если человек погиб на войне или пропал без вести, то его близких родственников не будут мобилизовать,
– уточнил Кравец.
Кого не могут мобилизовать на службу
Кроме этого, есть статья 2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", согласно которой во время военного положения призыва на военную службу не подлежат:
- мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;
- отец-одиночка и мать-одиночка, которые самостоятельно воспитывают ребенка или детей младше 18 лет;
- мужчины и женщины – опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет или воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью (по видам нарушений функций организма III-IV степени выражения);
- мужчины и женщины, содержащие совершеннолетнего ребенка (18-23 лет) с инвалидностью I или II группы;
- мужчины и женщины - усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые содержат детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки в возрасте до 18 лет;
- мужчины и женщины, которые ухаживают за больной женой (супругой), ребенком, а также родителями своими или женой (супругом), нуждающимся в постоянном уходе;
- мужчины и женщины, имеющие жену (супругу) с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) с инвалидностью I или II группы;
- опекуны человека с инвалидностью, которая недееспособна;
- те, кто ухаживают за лицом с инвалидностью І группы, за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, нуждающимся в постоянном уходе (если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход);
- один из супругов, женщина или супруг, если оба проходят военную службу и имеют несовершеннолетнего ребенка или детей, а также беременные военнослужащие;