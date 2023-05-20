У законодавстві України не визначено точну кількість осіб з однієї сім'ї, яких мають право мобілізувати під час воєнного стану.

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Чи можуть мобілізувати усіх членів сім'ї

Юрист і адвокат Ростислав Кравець розповів, що в Україні немає чіткого закону, який забороняв би мобілізацію всіх членів сім'ї. Тож якщо всі члени підлягають мобілізації, їх усіх можуть мобілізувати.

Тому можуть мобілізувати всіх. І чоловіка, і дружину, і повнолітніх дітей. Якщо всі члени сім'ї підлягають мобілізації, то їх можуть призвати на військову службу,

– сказав юрист і адвокат Ростислав Кравець.

Проте юрист наголосив, що виняток все ж є. Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти під час бойових дій, призову не підлягають. Близькими родичами вважаються: чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дідусь, бабуся, брат або сестра.

Це означає, якщо людина загинула на війні або зникла безвісти, то її близьких родичів не мобілізуватимуть,

– уточнив Кравець.

Кого не можуть мобілізувати на службу

Крім цього, є стаття 2 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу", згідно з яким під час воєнного стану призову на військову службу не підлягають: