Так, принудительно мобилизовать не могут три категории мужчин. Кого именно это касается – читайте далее в материале 24 Канала.

Обратите внимание Могут ли мобилизовать опекуна или попечителя недееспособного лица: какая между ними разница

Какие категории мужчин не призовут в армию

Лица, работающие на критически важных предприятиях и организациях (имеют бронирование), и привлечены к работе в органах государственной власти;

Граждан, признанных непригодными к службе по состоянию здоровья или возрасту;

Смотрителей лиц, нуждающихся в постоянной заботе.

Отметим, что отдельные категории могут получить отсрочку от мобилизации на 6 месяцев – если у них есть бронирование на работе. Основной критерий для бронирования – осуществлять критически важную работу для функционирования экономики.

Важно! Мобилизации также не подлежат народные депутаты Украины, сотрудники разных государственных органов, например Минобороны, СБУ, Нацгвардии и так далее.

Могут ли в Украине мобилизовать всех членов семьи

Недавно юрист и адвокат Ростислав Кравец рассказал, что в Украине нет четкого закона, запрещающего мобилизацию всех членов семьи. Если все члены подлежат мобилизации, их всех могут мобилизовать.

Впрочем, есть исключение. Женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий, призыву не подлежат. Близкими родственниками считаются муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка, брат или сестра.