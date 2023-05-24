Так, примусово мобілізувати не можуть три категорії чоловіків. Кого саме це стосується – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.
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Які категорії чоловіків не призвуть в армію
- Осіб, які працюють на критично важливих підприємствах та в організаціях (мають бронювання), і залучені до роботи в органах державної влади;
- Громадян, яких визнали непридатними до служби за станом здоров’я або віком;
- Доглядальників осіб, що потребують постійного піклування.
Зауважимо, що окремі категорії можуть отримати відстрочку від мобілізації на 6 місяців – якщо в них є бронювання на роботі. Основний критерій для бронювання – здійснювати критично важливу роботу для функціонування економіки.
Чи можуть в Україні мобілізувати всіх членів сім'ї
Нещодавно юрист і адвокат Ростислав Кравець розповів, що в Україні немає чіткого закону, який забороняв би мобілізацію всіх членів сім'ї. Тож якщо всі члени підлягають мобілізації, їх усіх можуть мобілізувати.
Втім, є виняток. Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти під час бойових дій, призову не підлягають. Близькими родичами вважаються: чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дідусь, бабуся, брат або сестра.