Так, примусово мобілізувати не можуть три категорії чоловіків. Кого саме це стосується – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

Зверніть увагу Чи можуть мобілізувати опікуна або піклувальника недієздатної особи: яка між ними різниця

Які категорії чоловіків не призвуть в армію

Осіб, які працюють на критично важливих підприємствах та в організаціях (мають бронювання), і залучені до роботи в органах державної влади;

Громадян, яких визнали непридатними до служби за станом здоров’я або віком;

Доглядальників осіб, що потребують постійного піклування.

Зауважимо, що окремі категорії можуть отримати відстрочку від мобілізації на 6 місяців – якщо в них є бронювання на роботі. Основний критерій для бронювання – здійснювати критично важливу роботу для функціонування економіки.

Важливо! Мобілізації також не підлягають народні депутати України, співробітники різних державних органів, наприклад, Міноборони, СБУ, Нацгвардії тощо.

Чи можуть в Україні мобілізувати всіх членів сім'ї

Нещодавно юрист і адвокат Ростислав Кравець розповів, що в Україні немає чіткого закону, який забороняв би мобілізацію всіх членів сім'ї. Тож якщо всі члени підлягають мобілізації, їх усіх можуть мобілізувати.

Втім, є виняток. Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти під час бойових дій, призову не підлягають. Близькими родичами вважаються: чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дідусь, бабуся, брат або сестра.