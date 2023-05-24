Бывают случаи, когда сотрудники военкоматов силой задерживают мужчин. Законно ли это – рассказали юристы.

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Имеют ли право представители военкоматов задерживать военнообязанных

Так, работники ТЦК и СП не имеют права отбирать у мужчин документы, угрожать, заставлять подписывать документы или держать без согласия.

Юрист Дмитрий Винницкий заявил, что если мужчину незаконно задержали, доставили и удерживают на территории воинской части, то это характеризуется как арест, задержание, похищение или лишение свободы человека.

Адвокат Александр Камша отметил, что такие действия работников ТЦК военкоматов могут быть обжалованы в суде. Лица, вручающие повестки, имеют право только на это, а не на какие-либо другие действия.

Необходимо иметь в виду, что совершение других действий не предусмотрено законодательством, поэтому такие действия могут быть признаны незаконными в судебном порядке,

– сказал адвокат.

Что делать, если силой удерживают в военкомате

Прежде всего нужно, вызвать адвоката и Нацполицию. К тому же можно сообщить об уголовном правонарушении – незаконном задержании, поводе, домашнем аресте или содержании под стражей.

Адвокат Андрей Шабельников рассказал, что полиция должна предотвратить это. Однако задействовать суд на данном этапе невозможно, поскольку оперативный судебный контроль и обеспечение прав человека предусмотрены только при задержании в рамках уголовного производства.

Кстати, если военнообязанному нанесены телесные повреждения – тогда нужно обратиться в полицию, а перед этим зафиксировать побои в больнице.

"Обратиться в суд можно в дальнейшем, чтобы признать действия работников ТЦК незаконными и взыскать с государства моральный вред", – добавил Шабельников.

Кто может вручать повестку