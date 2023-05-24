Трапляються випадки, коли співробітники військкоматів силоміць затримують чоловіків. Чи законно це – розповіли юристи.

Зверніть увагу У ЗСУ розставили крапки над "і" щодо вручення повісток на пляжах

Чи мають право представники військкоматів затримувати військовозобов’язаних

Так, працівники ТЦК і СП не мають права відбирати у чоловіків документи, погрожувати, примушувати підписувати документи або утримувати без згоди.

Юрист Дмитро Вінницький заявив, що якщо чоловіка незаконно затримали, доставили та утримують на території військової частини, то це характеризується як арешт, затримання, викрадення або позбавлення волі людини.

Адвокат Олександр Камша зазначив, що такі дії працівників ТЦК військкоматів можуть бути оскаржені у суді. Особи, які вручають повістки, мають право тільки на це, а не на будь-які інші дії.

Необхідно мати на увазі, що вчинення інших дій не передбачено законодавством, а тому такі дії можуть бути визнані незаконними в судовому порядку,

– сказав адвокат.

Що робити, якщо силоміць утримують у військкоматі

Перш за все, потрібно викликати адвоката і Нацполіцію. До того ж можна повідомити про кримінальне правопорушення – незаконне затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою.

Адвокат Андрій Шабельніков розповів, що поліція має запобігти цьому. Однак задіяти суд на даному етапі неможливо, оскільки оперативний судовий контроль і забезпечення прав людини передбачені лише у випадку затримання в рамках кримінального провадження.

До речі, якщо військовозобов’язаному було завдано тілесних ушкоджень – тоді потрібно звернутись до поліції, а перед цим зафіксувати побої у лікарні.

"Звернутися в суд можливо в подальшому аби визнати дії працівників ТЦК незаконними та стягнути з держави моральну шкоду", – додав Шабельніков.

Хто може вручати повістку