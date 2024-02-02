Об этом заявил командир минометного взвода 3 отдельной штурмовой бригады Роман "Герич" Герасименко в интервью для проекта "Станция Краматорск".

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В то же время военный отметил, что будущим мобилизованным стоит уже позаботиться о своей физической подготовке: заниматься спортом и тренироваться.

"Физуха – это, если может подтянуться гражданский человек в этих условиях. Можно и курсы по медицине пройти, пойти в тир и научиться стрелять. И по факту, физическая подготовка – это база для гражданского", – сказал Герасименко.

По его словам, работа в армии найдется абсолютно для всех, нужны сварщики, водители, повара, штабные работники и тому подобное.

А вот относительно вбросов россияне о том, что если человек приходит в ТЦК, его сразу бросают под Бахмут или на другой горячий участок фронта, это не соответствует действительности.

Мобилизация в Украине: главное