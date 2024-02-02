Об этом заявил командир минометного взвода 3 отдельной штурмовой бригады Роман "Герич" Герасименко в интервью для проекта "Станция Краматорск".
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В то же время военный отметил, что будущим мобилизованным стоит уже позаботиться о своей физической подготовке: заниматься спортом и тренироваться.
"Физуха – это, если может подтянуться гражданский человек в этих условиях. Можно и курсы по медицине пройти, пойти в тир и научиться стрелять. И по факту, физическая подготовка – это база для гражданского", – сказал Герасименко.
По его словам, работа в армии найдется абсолютно для всех, нужны сварщики, водители, повара, штабные работники и тому подобное.
А вот относительно вбросов россияне о том, что если человек приходит в ТЦК, его сразу бросают под Бахмут или на другой горячий участок фронта, это не соответствует действительности.
Мобилизация в Украине: главное
- 30 января в Раде зарегистрировали новый законопроект по мобилизации.
- Проект предлагает снизить предельный возраст призыва на военную службу с 27 лет до 25.
- Планируется создание электронного кабинета призывника, военнообязанного и резервиста, куда собственно будет приходить повестка.
- Законопроект содержит в себе норму с наказаниями за уклонение от мобилизации. Если военнообязанный или резервист не появится ТЦК в определенный срок, то его могут задержать и доставить туда в течение 15 дней.
- Законопроект пока не содержит четких сроков по вопросу ротации и демобилизации. Предварительно обсуждалось, что военные, которые во время военного положения прослужили 36 месяцев непрерывно, могут уволиться со службы