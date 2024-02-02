Об этом говорится в проекте закона. Стоит отметить, что пока это только предложения – каким будет окончательный закон после всех бюрократических процедур пока сказать невозможно.
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Два месяца на свои дела
Кабмин 30 января подал обновленный вариант законопроекта о мобилизации. Согласно ему предлагаются определенные изменения для лиц, которые добровольно планируют приобщить к армии.
Так, предполагается, что добровольцы по мобилизации будут иметь отсрочку на 2 месяца для решения личных вопросов и подготовки к мобилизации. В то же время в законопроекте не указано, по каким критериям будут устанавливать, что лицо доброволец.
В то же время определенные пункты касаются и мобилизованных. В новом законопроекте внимание акцентируется на том, что без подготовки лицо не может быть отправлено на фронт. В случае призыва все граждане должны проходить обязательную военную подготовку 2 – 3 месяца. Об отсрочке для мобилизованных речь не идет.
Что еще предлагают в новом проекте
- Новый законопроект о мобилизации предусматривает создание электронного кабинета военнообязанного. В случае принятия проекта лицо будет иметь 60 дней, чтобы уточнить данные. В то же время классические методы – через ТЦК, также будут доступны. Кабинет просто упростит процесс.
- В то же время правительство предлагает уменьшить призывной возраст для украинцев с 27 до 25 лет. То есть теперь военнообязанными мужчины будут становиться с 25 лет, а от 18 до 25 будут считаться призывниками.
- В обновленном проекте о мобилизации больницы могут обязать сообщать о лечении всех военнообязанных в возрасте 18 – 25 лет. В случае утверждения этой правки, руководители должны сообщить о поступлении таких пациентов в течение 3-х дней.