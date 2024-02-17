Деякі засуджені уже виявили бажання приєднатися до ЗСУ для захисту країни. Народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради України Роман Костенко розповів 24 Каналу, що з ув'язнених справді можна створити окремі підрозділи.

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Чи можуть мобілізовувати засуджених

У Мін'юсті заговорили про те, що тисячі громадян, які мають судимість виявили бажання приєднатися до Збройних Сил України. Серед них і ті, хто відбувають довічне ув'язнення.

Однак мобілізація засуджених – це доволі складна тема. Зокрема, щонайменше 50 тисяч осіб, які мають погашену судимість, не стають на облік ТЦК.

"Треба вибірково підходити до того, щоб їх можна було мобілізувати і, можливо, створити окремі підрозділи. Але це питання для тих, хто вже відбув покарання", – зауважив Роман Костенко.

Є й інша категорія – умовно засудженні. Вони також не стоять на обліку в територіальних центрах комплектування.

Деякі люди навіть використовують це, щоб не потрапити на облік. Буває, що приходять до слідчих, платять хабар, а ті їм роблять умовно якусь справу, засуджують і вони також не йдуть до армії. Тому до умовно засуджених треба конкретно підходити і дивитися на тяжкість злочину,

– сказав Костенко.

Що стосується тих, хто вже відбуває покарання, за даними Костенка, їх близько 50 тисяч. Серед них також є жінки, хворі й ті, хто не підпадає за віком.

"Серед всіх ми можемо знайти серед них 4 – 6 тисяч людей при потребі на місяць десятки тисяч. Чи вирішить це наше мобілізаційне питання бодай на місяць – точно ні", – наголосив нардеп.

Тому наразі варто зважено підходити до кожного пункту, усвідомлюючи загрози та переваги такого рішення. Недопустимо робити так, як це роблять у Росії – безрозбірно відправляти на війну сотні тисяч засуджених, не дивлячись ні на тяжкість злочину, ні на інші аспекти.

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