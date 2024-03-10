Оскільки депутати підтримали проєкт закону, тепер він перебуває на розгляді парламентарів. Багатьох українців цікавить, кого ж депутати хочуть поставити на військовий облік. Однак варто зауважити, що парламентарі все ще можуть вносити зміни й правки.

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Кого хочуть поставити на військовий облік

Група народних депутатів пропонує впродовж 60 днів з дня набрання чинності законопроєкту № 10449 зобов'язати стати на військовий облік у територіальних центрах комплектування за своїм місцем проживання військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, які звільнені зі служби в тому числі у зв'язку із виходом на пенсію.

До цієї категорії відносять таких громадян:

поліцейські;

особи начальницького та рядового складу МВС України;

співробітники Нацполіції України;

співробітники Державного бюро розслідувань;

співробітники Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, органів і підрозділів цивільного захисту;

службовці Державної кримінально-виконавчої служби України, Служби судової охорони, Державної податкової служби та Державної митної служби;

особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України.

Запропоновані нардепами зміни стосуються підпункту 1 пункту 2 розділу II Прикінцевих положень законопроєкту № 10449.

Зверніть увагу. Зараз на військовому обліку мають перебувати всі чоловіки від 18 до 60 років, крім виключених з обліку, а також жінки з медичними спеціальностями.

До слова, також серед можливих змін, які мають вплинути на правила обліку – зниження призовного віку з 27 до 25 років.