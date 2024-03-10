Оскільки депутати підтримали проєкт закону, тепер він перебуває на розгляді парламентарів. Багатьох українців цікавить, кого ж депутати хочуть поставити на військовий облік. Однак варто зауважити, що парламентарі все ще можуть вносити зміни й правки.
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Кого хочуть поставити на військовий облік
Група народних депутатів пропонує впродовж 60 днів з дня набрання чинності законопроєкту № 10449 зобов'язати стати на військовий облік у територіальних центрах комплектування за своїм місцем проживання військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, які звільнені зі служби в тому числі у зв'язку із виходом на пенсію.
До цієї категорії відносять таких громадян:
- поліцейські;
- особи начальницького та рядового складу МВС України;
- співробітники Нацполіції України;
- співробітники Державного бюро розслідувань;
- співробітники Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, органів і підрозділів цивільного захисту;
- службовці Державної кримінально-виконавчої служби України, Служби судової охорони, Державної податкової служби та Державної митної служби;
- особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України.
Запропоновані нардепами зміни стосуються підпункту 1 пункту 2 розділу II Прикінцевих положень законопроєкту № 10449.
До слова, також серед можливих змін, які мають вплинути на правила обліку – зниження призовного віку з 27 до 25 років.