Поскольку депутаты поддержали проект закона, теперь он находится на рассмотрении парламентариев. Многих украинцев интересует, кого же депутаты хотят поставить на воинский учет. Однако стоит заметить, что парламентарии все еще могут вносить изменения и правки.

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Кого хотят поставить на воинский учет

Группа народных депутатов предлагает в течение 60 дней со дня вступления в силу законопроекта № 10449 обязать стать на воинский учет в территориальных центрах комплектования по своему месту жительства военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые уволены со службы в том числе в связи с выходом на пенсию.

К этой категории относят таких граждан:

полицейские;

лица начальствующего и рядового состава МВД Украины;

сотрудники Нацполиции Украины;

сотрудники Государственного бюро расследований;

сотрудники Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, органов и подразделений гражданской защиты;

служащие Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, Службы судебной охраны, Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы;

лица, которые имеют специальные звания Бюро экономической безопасности Украины.

Предложенные нардепами изменения касаются подпункта 1 пункта 2 раздела II Заключительных положений законопроекта № 10449.

Обратите внимание. Сейчас на воинском учете должны находиться все мужчины от 18 до 60 лет, кроме исключенных из учета, а также женщины с медицинскими специальностями.

К слову, также среди возможных изменений, которые должны повлиять на правила учета – снижение призывного возраста с 27 до 25 лет.