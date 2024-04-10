У росіян навряд чи коли-небудь з'явиться негатив до своєї влади. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що російський народ вихований рабами, тому ніколи не сумніватиметься у своєму правителю.

Дивіться також Ілюзія життєдіяльності․ У якому стані перебувають кораблі російських ВМС – документи

Який НПЗ є дуже важливим для Росії

ЗМІ неодноразово повідомляли про певну заборону або незадоволення США від того, що Україна б'є по російських нафтопереробних заводах. Можна простежити, що за останній час таких ударів справді не було, а НПЗ ворога наразі відновлюються після попередніх атак.

Але, за словами Романа Світана, у справу включилася "небесна канцелярія" – в Орську прорвало дамбу, а через це відключили Орський НПЗ. Він досить невеликий, середнього рівня, тому для України, звісно, краще, щоб зупинився Омський завод.

Він значно потужніший, дає практично 20 мільйонів тонн сировини. Тоді це дуже сильно вдарить по ворогу. Адже удари по трафіку для цивільного населення нічого суттєвого не дадуть.

Бити треба по виробництвах дизелю для танків і авіаційного керосину. Наприклад, останню сировину виробляє невелика кількість НПЗ. Якраз Омський НПЗ виробляє. А без авіаційного керосину російські літаки не зможуть літати,

– зауважив льотчик-інструктор.

Знищивши НПЗ, все зупиниться. Відповідно росіяни не зможуть використовувати КАБи, ракети. Останнім часом ми бачимо, що дрони летять на кораблі, аеродроми, але не на НПЗ, хоча це дуже потрібно.

Удари на НПЗ Росії: що відомо