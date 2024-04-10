У россиян вряд ли когда-нибудь появится негатив к своей власти. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что российский народ воспитан рабами, поэтому никогда не будет сомневаться в своем правителе.

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Какой НПЗ является очень важным для России

СМИ неоднократно сообщали о определенном запрете или недовольстве США от того, что Украина бьет по российским нефтеперерабатывающим заводам. Можно проследить, что за последнее время таких ударов действительно не было, а НПЗ врага пока восстанавливаются после предыдущих атак.

Но, по словам Романа Свитана, в дело включилась "небесная канцелярия" – в Орске прорвало дамбу, из-за этого отключили Орский НПЗ. Он достаточно небольшой, среднего уровня, поэтому для Украины, конечно, лучше, чтобы остановился Омский завод.

Он значительно мощнее, дает практически 20 миллионов тонн сырья. Тогда это очень сильно ударит по врагу. Ведь удары по трафику для гражданского населения ничего существенного не дадут.

Бить надо по производствам дизеля для танков и авиационного керосина. Например, последнее сырье производит небольшое количество НПЗ. Как раз Омский НПЗ производит. А без авиационного керосина российские самолеты не смогут летать,

– заметил летчик-инструктор.

Уничтожив НПЗ, все остановится. Соответственно россияне не смогут использовать КАБы, ракеты. В последнее время мы видим, что дроны летят на корабли, аэродромы, но не на НПЗ, хотя это очень нужно.

Удары на НПЗ России: что известно