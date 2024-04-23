Как Украине поможет техника от США проанализировал в ежедневной сводке для 24 Канала военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.
Важно Россияне планируют не "СССР 2․0", а Бучу в масштабах всей Украины, – Литвиненко
Помощь от США
По его мнению, пакет помощи от США может в корне изменить ситуацию на фронте, но есть несколько нюансов.
Петр Черник отметил, что это самая большая помощь с начала этой войны. Большей пока мы не получали. В общих финансовых показателях, как непосредственно на ведение войны, то есть в военном смысле, так и на поддержку бюджета – это что-то беспрецедентное.
Не имею ни малейшего сомнения, что сенат все очень быстро пропустит и так же Джозеф Байден также очень быстро подпишет,
– отметил военный эксперт.
Он напомнил, что американцы имеют большой развернутый контингент на европейской части. Определенная часть техники уже даже может быть снаряжена.
Исторический момент заключается в том, что законодатель прописал передачу ракет ATACMS непосредственно в законе. Это замечательно,
– отметил Петр Черник.
На складах ракет этого типа есть более 2 тысяч единиц. Если бы условно мы смогли получить несколько сотен, то, минимум, на южный плацдарм с их помощью – мы могли бы повлиять.
"Начали бы истреблять железную дорогу, электротяги, которые тянут все в зону оккупации. Через какое-то время у противника на линии боевого соприкосновения в окопах не будет ни патронов, ни одежды, ни воды, ни даже медикаментов. Здесь лежит философия успеха. Однако есть нюанс – вопрос сколько этих ракет дадут", – добавил Черник.
Атаки россиян на фронте
До передачи американской помощи россияне еще имеют где-то полторы недели. Прибегнут ли они к усилению пехотных валов – почему же нет.
Однако даже им не под силу, по крайней мере пока, замещать на поле боя более 30 тысяч личного состава в месяц. Надо поднимать этот показатель хотя бы до 60 тысяч. Сумеют ли? На мой взгляд, нет,
– рассказал военный эксперт.
"Возможно, еще прибегнут к смешанным атакам "Шахедами" и дальнобойными ракетами. Однако в стратегическом смысле россияне не имеют нас чем удивить – они на высшей точке своих возможностей", – подытожил Черник.
Какие еще темы анализировал Черник
- О заявления Буданова о тяжелой ситуации. Петр Черник отметил, если россияне сумеют быстро поставить в строй еще 150 – 200 тысяч личного состава, тогда это действительно будет очень серьезный вызов.
- О выводе из Карабаха российских войск в Украину. По мнению Черника, это ничто – немножко больше, чем 2 тактические батальонные группы. При этом стоит отметить, что одна имеет в пределах до 800 человек личного состава.
- О прогнозах, что Россия сможет воевать еще 2 года. Военный эксперт подтвердил, что ресурса врага хватит еще на 2 – 3 года, однако не более. Сейчас они на середине своих возможностей.