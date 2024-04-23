Як Україні допоможе техніка від США проаналізував у щоденному зведенні для 24 Каналу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.
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Допомога від США
На його думку, пакет допомоги від США може докорінно змінити ситуацію на фронті, але є кілька нюансів.
Петро Черник наголосив, що це найбільша допомога з початку цієї війни. Більшої поки що ми не отримували. У загальних фінансових показниках, як безпосередньо на ведення війни, тобто у воєнному сенсі, так і на підтримку бюджету – це щось безпрецедентне.
Не маю ні найменшого сумніву, що сенат все дуже швидко пропустить й так само Джозеф Байден також дуже швидко підпише,
– зазначив військовий експерт.
Він нагадав, що американці мають великий розгорнутий контингент на європейській частині. Певна частина техніки вже навіть може бути споряджена.
Історичний момент полягає в тому, що законодавець прописав передавання ракет ATACMS безпосередньо у законі. Це чудово,
– наголосив Петро Черник.
На складах ракет цього типу є понад 2 тисячі одиниць. Якби умовно ми змогли отримати кілька сотень, то, щонайменше, на південний плацдарм з їх допомогою – ми могли б вплинути.
"Почали б винищувати залізницю, електротяги, які тягнуть усе в зону окупації. Через якийсь час у противника на лінії бойового зіткнення в окопах не буде ні патронів, ні одягу, ні води, ні навіть медикаментів. Тут лежить філософія успіху. Проте є нюанс – питання скільки цих ракет дадуть", – додав Черник.
Атаки росіян на фронті
До передачі американської допомоги росіяни ще мають десь півтора тижня. Чи вдадуться вони до підсилення піхотних валів – чому ж ні.
Проте навіть їм не під силу, принаймні поки що, заміщувати на полі бою понад 30 тисяч особового складу на місяць. Треба підіймати цей показник хоча б до 60 тисяч. Чи зуміють? На мій погляд, ні,
– розповів військовий експерт.
"Можливо, ще вдадуться до змішаних атак "Шахедами" та далекобійними ракетами. Проте у стратегічному сенсі росіяни не мають нас чим здивувати – вони на найвищій точці своїх можливостей", – підсумував Черник.
Які ще теми аналізував Черник
- Про заяви Буданова щодо важкої ситуації. Петро Черник зазначив, якщо росіяни зуміють швидко поставити до строю ще 150 – 200 тисяч особового складу, тоді це направду буде дуже серйозний виклик.
- Про виведення з Карабаху російських військ до України. На думку Черника, це ніщо – трошки більше, ніж 2 тактичні батальйонні групи. При цьому варто зазначити, що одна має у межах до 800 людей особового складу.
- Про прогнози, що Росія зможе воювати ще 2 роки. Військовий експерт підтвердив, що ресурсу ворога вистачить ще на 2 – 3 роки, проте не більше. Зараз вони на середині своїх можливостей.