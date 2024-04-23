Як Україні допоможе техніка від США проаналізував у щоденному зведенні для 24 Каналу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

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Допомога від США

На його думку, пакет допомоги від США може докорінно змінити ситуацію на фронті, але є кілька нюансів.

Петро Черник наголосив, що це найбільша допомога з початку цієї війни. Більшої поки що ми не отримували. У загальних фінансових показниках, як безпосередньо на ведення війни, тобто у воєнному сенсі, так і на підтримку бюджету – це щось безпрецедентне.

Не маю ні найменшого сумніву, що сенат все дуже швидко пропустить й так само Джозеф Байден також дуже швидко підпише,

– зазначив військовий експерт.

Він нагадав, що американці мають великий розгорнутий контингент на європейській частині. Певна частина техніки вже навіть може бути споряджена.

Історичний момент полягає в тому, що законодавець прописав передавання ракет ATACMS безпосередньо у законі. Це чудово,

– наголосив Петро Черник.

На складах ракет цього типу є понад 2 тисячі одиниць. Якби умовно ми змогли отримати кілька сотень, то, щонайменше, на південний плацдарм з їх допомогою – ми могли б вплинути.

"Почали б винищувати залізницю, електротяги, які тягнуть усе в зону окупації. Через якийсь час у противника на лінії бойового зіткнення в окопах не буде ні патронів, ні одягу, ні води, ні навіть медикаментів. Тут лежить філософія успіху. Проте є нюанс – питання скільки цих ракет дадуть", – додав Черник.

Атаки росіян на фронті

До передачі американської допомоги росіяни ще мають десь півтора тижня. Чи вдадуться вони до підсилення піхотних валів – чому ж ні.

Проте навіть їм не під силу, принаймні поки що, заміщувати на полі бою понад 30 тисяч особового складу на місяць. Треба підіймати цей показник хоча б до 60 тисяч. Чи зуміють? На мій погляд, ні,

– розповів військовий експерт.

"Можливо, ще вдадуться до змішаних атак "Шахедами" та далекобійними ракетами. Проте у стратегічному сенсі росіяни не мають нас чим здивувати – вони на найвищій точці своїх можливостей", – підсумував Черник.

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