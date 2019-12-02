США ратифікували приєднання до НАТО нового члена

США ратифікували угоду про приєднання Північної Македонії до Північноатлантичного альянсу. Держава претендує на те, щоб стати тридцятим членом НАТО.

Про ратифікацію протоколу у своєму твіттері повідомив державний секретар США Майк Помпео.

До слова: Переговори про вступ Північної Македонії і Албанії в ЄС зірвано: коли вони відновляться

Приємно оголосити, що США ратифікували приєднання Північної Македонії до НАТО. Ми на крок ближче до того, щоб привітати державу як 30 члена Альянсу,

– повідомив Помпео.

Що відомо про вступ Північної Македонії до НАТО?У середу, 6 лютого, посли країн-членів НАТО підписали протокол про приєднання Македонії до Альянсу. Тепер його має ратифікувати кожна країна-член блоку.



Для того, аби стати членом Альянсу, Республіка Північна Македонія навіть змінила назву. Раніше вона називалася просто Македонією, через виникали суперечки з Грецією, яка і блокувала вступ держави до НАТО.