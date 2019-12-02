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      США ратифікували приєднання до НАТО нового члена

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      США ратифікували приєднання Північної Македонії до НАТО / usa.greekreporter.com

      США ратифікували угоду про приєднання Північної Македонії до Північноатлантичного альянсу. Держава претендує на те, щоб стати тридцятим членом НАТО.

      Про ратифікацію протоколу у своєму твіттері повідомив державний секретар США Майк Помпео.

      До слова: Переговори про вступ Північної Македонії і Албанії в ЄС зірвано: коли вони відновляться

      Приємно оголосити, що США ратифікували приєднання Північної Македонії до НАТО. Ми на крок ближче до того, щоб привітати державу як 30 члена Альянсу,
      – повідомив Помпео.

      Що відомо про вступ Північної Македонії до НАТО?У середу, 6 лютого, посли країн-членів НАТО підписали протокол про приєднання Македонії до Альянсу. Тепер його має ратифікувати кожна країна-член блоку.

      Для того, аби стати членом Альянсу, Республіка Північна Македонія навіть змінила назву. Раніше вона називалася просто Македонією, через виникали суперечки з Грецією, яка і блокувала вступ держави до НАТО.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Македонія Новини США Майк Помпео НАТО
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