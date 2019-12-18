Україна домовилась про безвіз із Північною Македонією: коли він запрацює

Україна підписала угоду про безвізовий режим з Північною Македонією, який діятиме на постійній основі. Запрацює ця угода вже 22 грудня.

Офіційні Київ та Скоп'є підписали угоду про скасування короткострокових та довгострокових імміграційних віз, а також узгодили безвізовий режим на постійній основі, повідомив працівник МЗС України Андрій Заяць.

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Громадяни України та Північної Македонії зможуть їздити без віз за біометричним паспортом на термін до 90 днів протягом 180 днів.

Також скасовані довгострокові візи на перебування понад 90 днів з метою навчання, працевлаштування, возз'єднання сім'ї та імміграції. При цьому можна буде безкоштовно оформлювати інші категорії довгострокових віз.

До Північної Македонії без віз уже на постійній основі: скасовано як коротко-, так і довгострокові (імміграційні) візи! pic.twitter.com/uVZFY3ajDg — Andriy Zayats (@ZayatsAz) December 17, 2019

Подорож до Північної Македонії: що треба знати

Північна Македонія – невелика країна, але в ній безумовно є, що подивитися. У центральному регіоні Повардаріє, розташованому вздовж річки Вардар, безліч великих і маленьких міст, повних пам'яток. На заході розташоване під охороною ЮНЕСКО місто Охрид, а на сході переважає сільська місцевість з чудовими природними ландшафтами.

Не пропустіть можливість побувати на просторах Національного парку Маврово, де розташована найвища гора країни. Любителям міських пейзажів варто вирушити у столицю Скоп'є. У цьому місті османське минуле дивно гармонійно поєднується з сучасністю. Прогуляйтеся мостами та загляньте у фортецю, а потім прокатайтеся канатною дорогою до Хреста Тисячоліття.

Місцева кухня

Північна Македонія набирає дедалі більшої популярності серед любителів смачно поїсти. У численних ресторанах і кафе подають чудово приготовані на вугіллі м'ясо і рибу.

Вегетаріанців порадує традиційна страва з квасолі - тавче гравче, а для м'ясоїдів до страви подають ковбаски.

Перелік країн, куди українці можуть подорожувати без віз:

Країни, в які українці можуть їздити без віз / Інфографіка 24 каналу