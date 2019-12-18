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      Україна домовилась про безвіз із Північною Македонією: коли він запрацює

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      До Північної Македонії українці зможуть подорожувати без віз / socportal.info

      Україна підписала угоду про безвізовий режим з Північною Македонією, який діятиме на постійній основі. Запрацює ця угода вже 22 грудня.

      Офіційні Київ та Скоп'є підписали угоду про скасування короткострокових та довгострокових імміграційних віз, а також узгодили безвізовий режим на постійній основі, повідомив працівник МЗС України Андрій Заяць.

      До теми безвізу: Українці зможуть їздити до Шенгену без закордонного паспорта

      Громадяни України та Північної Македонії зможуть їздити без віз за біометричним паспортом на термін до 90 днів протягом 180 днів.

      Також скасовані довгострокові візи на перебування понад 90 днів з метою навчання, працевлаштування, возз'єднання сім'ї та імміграції. При цьому можна буде безкоштовно оформлювати інші категорії довгострокових віз.

      Подорож до Північної Македонії: що треба знати

      Північна Македонія – невелика країна, але в ній безумовно є, що подивитися. У центральному регіоні Повардаріє, розташованому вздовж річки Вардар, безліч великих і маленьких міст, повних пам'яток. На заході розташоване під охороною ЮНЕСКО місто Охрид, а на сході переважає сільська місцевість з чудовими природними ландшафтами.

      Не пропустіть можливість побувати на просторах Національного парку Маврово, де розташована найвища гора країни. Любителям міських пейзажів варто вирушити у столицю Скоп'є. У цьому місті османське минуле дивно гармонійно поєднується з сучасністю. Прогуляйтеся мостами та загляньте у фортецю, а потім прокатайтеся канатною дорогою до Хреста Тисячоліття.

      Місцева кухня

      Північна Македонія набирає дедалі більшої популярності серед любителів смачно поїсти. У численних ресторанах і кафе подають чудово приготовані на вугіллі м'ясо і рибу.

      Вегетаріанців порадує традиційна страва з квасолі - тавче гравче, а для м'ясоїдів до страви подають ковбаски.

      Перелік країн, куди українці можуть подорожувати без віз:

      безвізовий режим Україна список країн куди можна їздити без віз українцям

      Країни, в які українці можуть їздити без віз / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Безвізовий режим Подорожі МЗС України Македонія
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