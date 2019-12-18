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      Украина договорилась о безвизе с Северной Македонией: когда он заработает

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      В Северную Македонию украинцы смогут путешествовать без виз / socportal.info

      Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Северной Македонией, которое будет действовать на постоянной основе. Заработает эта сделка уже 22 декабря.

      Официальные Киев и Скопье подписали соглашение об отмене краткосрочных и долгосрочных иммиграционных виз, а также согласовали безвизовый режим на постоянной основе, сообщил сотрудник МИД Украины Андрей Заяц.

      К теме безвиза: Украинцы смогут ездить в Шенген без загранпаспорта

      Граждане Украины и Северной Македонии смогут ездить без виз с биометрическим паспортом на срок до 90 дней в течении 180 дней.

      Также отменены долгосрочные визы сроком свыше 90 дней с целью обучения, трудоустройства, воссоединения семьи и иммиграции. При этом можно будет бесплатно оформлять другие категории долгосрочных виз.

      Путешествие в Северную Македонию: что нужно знать

      Северная Македония – небольшая страна, но в ней определенно есть, что посмотреть. В центральном регионе Повардарие, расположенном вдоль реки Вардар, множество больших и маленьких городов, полных достопримечательностей. На западе расположеный под охраной ЮНЕСКО город Охрид, а на востоке преобладает сельская местность с прекрасными природными ландшафтами.

      Не упустите возможность побывать на просторах Национального парка Маврово, где расположена самая высокая гора страны. Любителям городских пейзажей стоит отправиться в столицу Скопье. В этом городе османское прошлое удивительно гармонично сочетается с современностью. Прогуляйтесь по мостам и загляните в крепость, а затем поднимитесь по канатной дороге к Кресту Тысячелетия.

      Местная кухня

      Северная Македония набирает все большую популярность среди любителей вкусно поесть. В многочисленных ресторанах и кафе подают прекрасно приготовленное на углях мясо и рыбу.

      Вегетарианцев порадует традиционное блюдо из фасоли – тавче гравче, а для мясоедов к блюду подают колбаски.

      Перечень стран, куда украинцы могут путешествовать без виз:

      безвізовий режим Україна список країн куди можна їздити без віз українцям

      Страны, в которые украинцы могут ездить без виз / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Македония МИД Украины Путешествия Безвизовый режим
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