Украина договорилась о безвизе с Северной Македонией: когда он заработает
Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Северной Македонией, которое будет действовать на постоянной основе. Заработает эта сделка уже 22 декабря.
Официальные Киев и Скопье подписали соглашение об отмене краткосрочных и долгосрочных иммиграционных виз, а также согласовали безвизовый режим на постоянной основе, сообщил сотрудник МИД Украины Андрей Заяц.
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Граждане Украины и Северной Македонии смогут ездить без виз с биометрическим паспортом на срок до 90 дней в течении 180 дней.
Также отменены долгосрочные визы сроком свыше 90 дней с целью обучения, трудоустройства, воссоединения семьи и иммиграции. При этом можно будет бесплатно оформлять другие категории долгосрочных виз.
Путешествие в Северную Македонию: что нужно знать
Северная Македония – небольшая страна, но в ней определенно есть, что посмотреть. В центральном регионе Повардарие, расположенном вдоль реки Вардар, множество больших и маленьких городов, полных достопримечательностей. На западе расположеный под охраной ЮНЕСКО город Охрид, а на востоке преобладает сельская местность с прекрасными природными ландшафтами.
Не упустите возможность побывать на просторах Национального парка Маврово, где расположена самая высокая гора страны. Любителям городских пейзажей стоит отправиться в столицу Скопье. В этом городе османское прошлое удивительно гармонично сочетается с современностью. Прогуляйтесь по мостам и загляните в крепость, а затем поднимитесь по канатной дороге к Кресту Тысячелетия.
Местная кухня
Северная Македония набирает все большую популярность среди любителей вкусно поесть. В многочисленных ресторанах и кафе подают прекрасно приготовленное на углях мясо и рыбу.
Вегетарианцев порадует традиционное блюдо из фасоли – тавче гравче, а для мясоедов к блюду подают колбаски.
Перечень стран, куда украинцы могут путешествовать без виз:
Страны, в которые украинцы могут ездить без виз / Инфографика 24 канала