Про це 1 серпня розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України. Зазначили, що на кордоні з Білоруссю на Волині та Поліссі ситуація не зазнала суттєвих змін.

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Ситуація на Чернігівщині та Сумщині

Щодо Сіверського напрямку, то росіяни зі ствольної та реактивної артилерії атакували цивільні об'єкти поблизу Сеньківки та Липівки Чернігівської області та Старої Гути, Павлівки, Покровки та Білопілля на Сумщині. Окупанти безпілотниками вели розвідку поблизу Грем'яча та Глухова. Вони також розгорнули комплекси радіоелектронної боротьби.

Харківський напрямок

На Харківщині росіяни з артилерії атакували обласний центр. Також постраждали Прудянка, Нове та ще 14 населених пунктів. росіяни шукали вогневі позиції українських захисників, але не мали успіху й відійшли.

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Що відбувається у Донецькій області

На Донеччині, поблизу Слов'янському, вороги з танків та артилерії гатив по таких населених пунктах:

Норцівка;

Чепіль;

Грушуваха;

Рідне;

Вірнопілля;

Гусарівка;

Дібрівне;

Долина;

Адамівка.

Поблизу селища Мазанівка Краматорського району Сили оборони викрили російських розвідників. Їх вдалось ліквідувати. Загалом на Краматорському напрямку ворог має втрати живої сили, техніки та низький рівнем морально-психологічного стану.

Окупанти у Краматорському районі не ведуть активний наступ, проте є авіаудари, обстріли з танків та артилерії по позиціях захисників. Також потерпає цивільна інфраструктура поблизу Сіверська, Кривої Луки, Серебрянки, Івано-Дар'ївки, Григорівки, Званівки, Верхньокам'янського та Спірного.

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Безперервні обстріли

У бік Бахмута обстріляли Берестове, Соледар, Бахмут, Костянтинівку, Веселу Долину, Зайцеве, Вершину, Кодему, Веселе та Травневе. З авіації вороги вгатили по населених пунктах Покровське, Новолуганське, Соледар, Вершина, Яковлівка, Бахмут та Кодема.

Біля Яковлівки Бахмутського району росіяни зазнали втрат, коли проводили розвідку. Частина групи, яка врятувалася, втекла. Крім цього, не вдалося росіянам поліпшити тактичне розташування поблизу Соледара, Вершини та Бахмута.

У Покровському районі, поблизу Авдіївки, вороги били неподалік Новокалинового, Новобахмутівки, Пісків та Красногорівки. Також на цьому напрямку завдали авіаційного удару поблизу Нью-Йорка.

Вів штурмові дії у напрямках Авдіївки та Пісків, успіху не має, бойові дії тривають,

– зазначили у Генштабі.

Лінія фронту на Півдні

Наступальних дій немає на Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Проте окупанти системно обстрілюють цивільну та військову інфраструктуру біля Мар'їнки, Павлівки, Новосілки, Новопілля, Малинівки, Гуляйполя, Гуляйпільського, Оріхова та Кам'янського.

Окупанти проводять на Півдні повітряну розвідку. Вони перегруповують свої війська та посилюють позиції на тимчасово окупованих територіях.

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Щодо Південнобузького напрямку, то тут росіяни утримують раніше зайняті позиції та проводять розвідку за допомогою безпілотників. На лінії зіткнення вони обстрілюють з танків, ствольної та реактивної артилерії. Поблизу Білої Криниці та Андріївки вороги завдали авіаударів.

Противник силами інженерних підрозділів відновлює зруйновані та пошкоджені мости через Дніпро.

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