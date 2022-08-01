Про це 24 каналу повідомив військовий експерт Денис Попович. Водночас він наголосив, що втримання загарбаних територій може відбуватись 2 способами – або захищаючи їх, або наступаючи на позиції українських сил.

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окупанти перекидають сили та техніку

За словами Поповича, на Херсонщині російська армія концентрує наступальне угруповування, зокрема, туди перекидають повітряно-десантні частини, які є інструментом для наступу. Він наголосив, що окупанти можуть діяти за принципом – "найкращий захист – це напад".

Крім того, військовий експерт заявив, що загарбники перекидають сили та техніку частково з території росії, але здебільшого з інших ділянок фронту. Зокрема, з Харківського та Донецького напрямків.

Денис Попович Військовий експерт Якщо це перекидання відбувається, то тоді варто очікувати зниження бойових дій на цих напрямках і підсилення бойових дій на Запорізькому та Херсонському.

Загарбники не можуть воювати на всіх напрямках

Як зазначив військовий експерт, британська розвідка та Інститут вивчення війни писали про те, що російська армія опинилась перед дилемою – або наступати далі на Донецькому напрямку (Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут), або захищати Херсонську область, де є серйозна загроза, що українські війська її деокупують.

Денис Попович Військовий експерт Схоже, росія обрала захищатись на Херсонщині, а не наступати на Донбасі, оскільки хід бойових дій змушує окупантів обирати щось одне. У них вже не вистачає сил, аби захищатися чи атакувати на всіх напрямках одразу, як вони це робили на початку.

Нищівний удар по путіну

Водночас Попович наголосив, що захист Херсонщини окупанти обрали не випадково. За його словами, втрата цієї області буде серйозним ударом особисто для владіміра путіна. Зокрема, це може спричинити доволі серйозні політичні "розбірки" у кремлі.

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"Почнуться питання до путіна заради чого він все це починав, якщо зараз змушений покидати Херсонську область. Тобто навіщо була ця війна, знищення, руйнування, загибель російських військовослужбовців, якщо зараз вони залишають територію, яку захопили на початку широкомасштабного вторгнення", – зазначив Попович.

Ситуація на Південному напрямку: останнє

Керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що спротив українців на Херсонському напрямку та влучні удари ЗСУ по складах противника, є критичними для окупантів. Водночас вона також наголосила, що для окупантів перспектива втратити обласний центр порівнюється з втратою Москви.

Гуменюк наголосила, що успіхи українських військових на Херсонському напрямку дуже дратують загарбників. Як вона підкреслила, противнику заблоковано транспортне пересування, він має логістичні проблеми.

Крім того, речниця заявила про потужний удар по складах окупантів у Скадовську та ще 4 напрямках. За її інформацією, боєкомплект палав майже по всій окупованій території.

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