Про потужний удар по Скадовську розповіла речниця Сил оборони Півдня в ефірі національного марафону Наталя Гуменюк. Також було влучання й по ще трьох скадах окупантів на Півдні, інформує 24 канал.

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Біля Скадовська було влучання і не лише там. Ще чотири напрямки, в які ми знову поцілили. Боєкомплект палав майже по всій окупованій території. Це один з основних напрямків нашої роботи зараз, бо нема боєкомплекту – нема внутрішнього запалу у війська, фізичного та морального,

– сказала Гуменюк.

За її словами також наша авіація знищила ще два опорних пункти ворога. Саме це і вогневий контроль над окупованою територією. Ворог використовує авіацію, бо не має успіху по суходолу.

Розбитий ешелон ворога

Гуменюк підтвердила й те, що наші ЗСУ влучили в ешелон російських окупантів. За її словами, це також підтвердила наша розвідка.

Крім того, оскільки там був боєкомплект і цілі склади бойового запасу, то все детонувало потужно й з пожежею. Тепер окупанти сильно охороняють це місце. Дорозвідати дані це ускладнює, але Гуменюк запевнила, що ми продовжуємо.

"Така потужна операція закінчилась попелом для окупантів і це багато про що говорить. Ураженим ешелоном ворог підтягував сили: техніка, особовий склад, боєкомплект. Їм зараз потрібно все", – сказала речниця.

ЗСУ завдають втрат противнику

Генштаб повідомив, що на 1 липня ЗСУ ліквідували вже 41 030 окупантів. Ворг втрачає нечувано велику кількість техніки та особового складу на війні проти України. Уточнити конкретну кількість неможливо, бо тривають інтенсивні бойові дії. Це означає, що цифри можуть бути значно більшими.

В ОК "Південь" також повідомляли, що за добу 30 липня вони знищили ворожі склади боєприпасів, 30 загарбників та купу їхньої техніки. росіяни при цьому продовжують бойові дії на зайнятому рубежі оборони. Окупанти зосереджені на тактиці контрбатарейної боротьби та авіаційних ударах.

Нищимо ми й авіацію ворога. Зокрема, наші військові 29 липня збили російський штурмовик Су-25. Завдання виконали бійці підрозділу протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

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