За минулу добу – 158 день війни – наші воїни зуміли знищити 200 загарбників. У Генштабі кажуть, що дані будуть уточнені через високу інтенсивність бойових дій.

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Втрати ворога у техніці:

танків – 1768 (+5),

бойових броньованих машин – 4011 (+7),

артилерійських систем – 932 (+16),

РСЗВ – 259 (+0),

засоби ППО – 117 (+0),

літаків – 223 (+0),

гелікоптерів – 190 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 736 (+1),

крилаті ракети – 174 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2912 (+10),

спеціальна техніка – 82 (+2).

Найбільші втрати росіян – на Криворізькому та Донецькому напрямках. Загалом за добу окупанти позбулись одразу 16 артилерійських систем, 5 танків та 7 бойових броньованих машин.

На Півдні ЗСУ влучили по складах ворога на 4 локаціях

Напередодні, розповіли в ОК "Південь", українські військові влучно потрапили одразу в 4 цілі. Одна з них – в тимчасово окупованому Скадовську. Також захисники завдали потужного удару по ешелону з військовою технікою ворога, а також станції РЕБ.

Більше про це тут Захисники Півдня завдали удару по ешелону з військовою технікою та станціях РЕБ окупантів

Яка ситуація зараз на найгарячіших ділянках фронту: коротко

росіяни посилюють своє угруповання на Криворізькому напрямку, а також проводять перегрупування на Запоріжжі.

На Бахмутському напрямку штурмові дії росії завершились безуспішно у напрямку Вершини та Соледара. Проте досі тривають бої біля Бахмута.

На Авдіївському напрямку ворог був змушений відійти після невдалого штурму Пісків.

росіяни проводили розвідку боєм у напрямку Мар'їнки, ця спроба була невдалою.

Дивіться у відео – окупанти бояться, що їх дістануть і в Криму: