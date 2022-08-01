За минулу добу – 158 день війни – наші воїни зуміли знищити 200 загарбників. У Генштабі кажуть, що дані будуть уточнені через високу інтенсивність бойових дій.
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Втрати ворога у техніці:
- танків – 1768 (+5),
- бойових броньованих машин – 4011 (+7),
- артилерійських систем – 932 (+16),
- РСЗВ – 259 (+0),
- засоби ППО – 117 (+0),
- літаків – 223 (+0),
- гелікоптерів – 190 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 736 (+1),
- крилаті ракети – 174 (+0),
- кораблі /катери – 15 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2912 (+10),
- спеціальна техніка – 82 (+2).
Найбільші втрати росіян – на Криворізькому та Донецькому напрямках. Загалом за добу окупанти позбулись одразу 16 артилерійських систем, 5 танків та 7 бойових броньованих машин.
На Півдні ЗСУ влучили по складах ворога на 4 локаціях
Напередодні, розповіли в ОК "Південь", українські військові влучно потрапили одразу в 4 цілі. Одна з них – в тимчасово окупованому Скадовську. Також захисники завдали потужного удару по ешелону з військовою технікою ворога, а також станції РЕБ.
Більше про це тут Захисники Півдня завдали удару по ешелону з військовою технікою та станціях РЕБ окупантів
Яка ситуація зараз на найгарячіших ділянках фронту: коротко
- росіяни посилюють своє угруповання на Криворізькому напрямку, а також проводять перегрупування на Запоріжжі.
- На Бахмутському напрямку штурмові дії росії завершились безуспішно у напрямку Вершини та Соледара. Проте досі тривають бої біля Бахмута.
- На Авдіївському напрямку ворог був змушений відійти після невдалого штурму Пісків.
- росіяни проводили розвідку боєм у напрямку Мар'їнки, ця спроба була невдалою.
Дивіться у відео – окупанти бояться, що їх дістануть і в Криму: