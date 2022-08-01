За прошедшие сутки – 158 день войны – наши воины сумели уничтожить 200 захватчиков. В Генштабе говорят, что данные будут уточнены из-за высокой интенсивности боевых действий.

Стоит прочесть Враг усиливается на Криворожском направлении: карта боевых действий по состоянию на 1 августа

Потери врага в технике:

танков – 1768 (+5),

боевых бронированных машин – 4011 (+7),

артиллерийских систем – 932 (+16),

РСЗВ – 259 (+0),

средства ПВО – 117 (+0),

самолетов – 223 (+0),

вертолетов – 190 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 736 (+1),

крылатых ракет – 174 (+0),

кораблей /катеров – 15 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2912 (+10),

специальной техники – 82 (+2).

Наибольшие потери россиян – в Криворожском и Донецком направлениях. Всего за сутки оккупанты лишились сразу 16 артиллерийских систем, 5 танков и 7 боевых бронированных машин.

На Юге ВСУ попали по складам врага на 4 локациях

Накануне, рассказали в ОК "Юг" , украинские военные метко попали сразу в 4 цели. Одна из них – во временно оккупированном Скадовске. Также защитники нанесли мощный удар по эшелону с военной техникой врага, а также станции РЭБ.

Больше об этом здесь Защитники Юга нанесли удар по эшелону с военной техникой и станциях РЕБ оккупантов

Какая ситуация сейчас на самых горячих участках фронта: коротко

россияне усиливают свою группировку на Криворожском направлении, а также проводят перегруппировку в Запорожье.

На Бахмутском направлении штурмовые действия россии завершились безуспешно в направлении Вершины и Соледара. Однако до сих пор продолжаются бои у Бахмута.

На Авдеевском направлении враг был вынужден отойти после неудачного штурма Песков.

россияне проводили разведку боем в направлении Марьинки, эта попытка была неудачной.