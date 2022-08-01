За прошедшие сутки – 158 день войны – наши воины сумели уничтожить 200 захватчиков. В Генштабе говорят, что данные будут уточнены из-за высокой интенсивности боевых действий.
Стоит прочесть Враг усиливается на Криворожском направлении: карта боевых действий по состоянию на 1 августа
Потери врага в технике:
- танков – 1768 (+5),
- боевых бронированных машин – 4011 (+7),
- артиллерийских систем – 932 (+16),
- РСЗВ – 259 (+0),
- средства ПВО – 117 (+0),
- самолетов – 223 (+0),
- вертолетов – 190 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 736 (+1),
- крылатых ракет – 174 (+0),
- кораблей /катеров – 15 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 2912 (+10),
- специальной техники – 82 (+2).
Наибольшие потери россиян – в Криворожском и Донецком направлениях. Всего за сутки оккупанты лишились сразу 16 артиллерийских систем, 5 танков и 7 боевых бронированных машин.
На Юге ВСУ попали по складам врага на 4 локациях
Накануне, рассказали в ОК "Юг", украинские военные метко попали сразу в 4 цели. Одна из них – во временно оккупированном Скадовске. Также защитники нанесли мощный удар по эшелону с военной техникой врага, а также станции РЭБ.
Больше об этом здесь Защитники Юга нанесли удар по эшелону с военной техникой и станциях РЕБ оккупантов
Какая ситуация сейчас на самых горячих участках фронта: коротко
- россияне усиливают свою группировку на Криворожском направлении, а также проводят перегруппировку в Запорожье.
- На Бахмутском направлении штурмовые действия россии завершились безуспешно в направлении Вершины и Соледара. Однако до сих пор продолжаются бои у Бахмута.
- На Авдеевском направлении враг был вынужден отойти после неудачного штурма Песков.
- россияне проводили разведку боем в направлении Марьинки, эта попытка была неудачной.
Смотрите в видео – оккупанты боятся, что их достанут и в Крыму: