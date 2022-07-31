Все самое важное о 157 дне противостояния украинского народа с русскими захватчиками читайте ниже.

Читайте также Оккупантам обещают наказание за теракт в Еленовке, обстрелы Николаева: главное за 157 день войны

06:10 Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что город был, вероятно, под сильнейшим массированным обстрелом за все время войны. Мощные взрывы раздавались после часа ночи и около пяти утра. Разрушен ряд объектов, повреждены жилые дома.

На местах прилетов возник ряд пожаров. Работают спасатели.

05:09 российские оккупанты во второй раз за ночь начали бить по Николаеву. Местных жителей призвали не подвергаться опасности и не выходить на улицу.

04:24 После теракта в Еленовке, в котором россия пыталась обвинить Украину, теперь агрессор цинично пригласил на место происшествия экспертов ООН и Красного Креста.

04:06 В Харькове объявили о воздушной тревоге. После этого в городе прогремели взрывы.

03:22 В Луганской области партизаны доставляют немало неприятностей российским захватчикам. В частности, недавно они уничтожили распределительную коробку управления железной дорогой.

02:31 российские оккупанты снова атаковали Никополь. Угроза артиллерийских обстрелов в городе и Никопольском районе началась еще в 20:58 30 июля и не прекращалась по состоянию на 02:41 31 июля.

02:16 россияне ночью 31 июля снова начали бить по Николаеву. В результате вражеских обстрелов в городе вспыхнули пожары.

01:45 российские оккупанты снова увеличили свою численность в Черном море. Там находится уже более десяти судов.

01:30 За сутки 30 июля на Юге наши защитники уничтожили вражеские склады боеприпасов, 30 захватчиков и кучу их техники.

00:37 Воздушные силы ВСУ атаковали россиян. Украинские военнослужащие уничтожили десятки оккупантов, а также до 20 единиц российской техники.