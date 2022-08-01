Именно такая ситуация на фронте по состоянию на утро 1 августа. О планах врага рассказали в Генштабе Вооруженных Сил.

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Какая ситуация на Севере

В Волынском и Полесском направлениях, в приграничных с Украиной районах, вооруженные силы беларуси разворачивают дополнительные комплексы радиоэлектронной борьбы.

Между тем, на Северском направлении противник продолжает удерживать отдельные подразделения российских вооруженных сил в приграничных районах Брянской и Курской областей. Кроме того, ночью враг использовал артиллерию для обстрела района Павловки Сумской области.

Что происходит в Черном море

Россияне активно привлекают авиацию для контроля надводной и воздушной обстановки в северо-западной части акватории Черного моря.

Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и объектам критической инфраструктуры на территории Украины. В акватории Черного моря находятся 6 носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр",

– говорится в сообщении Генштаба.

Добавим, что российские войска возобновили наступательные операции юго-западнее Изюма и начали накапливать военную технику в Белгородской области, восточнее российских наземных линий связи с Изюмом.

Эксперты предполагают, что российские войска увеличивают военную технику в этом районе, чтобы поддержать наступление из Изюма на запад.

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