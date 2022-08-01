Об этом 24 каналу сообщил военный эксперт Денис Попович. В то же время он подчеркнул, что содержание захваченных территорий может происходить 2 способами – либо защищая их, либо наступая на позиции украинских сил.
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оккупанты перекидывают силы и технику
По словам Поповича, в Херсонской области российская армия концентрирует наступательную группировку, в частности, туда перебрасывают воздушно-десантные части, которые являются инструментом для наступления. Он подчеркнул, что оккупанты могут действовать по принципу – "лучшая защита – это нападение".
Кроме того, военный эксперт заявил, что захватчики перекидывают силы и технику частично с территории россии, но большую часть из других участков фронта. В частности, по Харьковскому и Донецкому направлениям.
Если это перекидывание происходит, то тогда следует ожидать снижения боевых действий в этих направлениях и усиления боевых действий на Запорожском и Херсонском.
Захватчики не могут воевать по всем направлениям
Как отметил военный эксперт, британская разведка и Институт изучения войны писали о том, что российская армия оказалась перед дилеммой – либо наступать дальше на Донецком направлении (Славянск, Краматорск, Бахмут), либо защищать Херсонскую область, где есть серьезная угроза, что украинские войска ее деоккупируют.
Похоже, россия выбрала защищаться на Херсонщине, а не наступать на Донбассе, поскольку ход боевых действий заставляет оккупантов выбирать что-то одно. У них уже не хватает сил, чтобы защищаться или атаковать по всем направлениям сразу, как они это делали в начале.
Сокрушительный удар по путину
В то же время Попович подчеркнул, что защиту Херсонщины оккупанты избрали не случайно. По его словам, потеря этой области будет серьезным ударом лично для владимира путина. В частности, это может повлечь за собой довольно серьезные политические "разборки" в кремле.
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"Начнутся вопросы к путину, ради чего он все это начинал, если сейчас вынужден покидать Херсонскую область. То есть зачем была эта война, уничтожение, разрушение, гибель российских военнослужащих, если сейчас они покидают территорию, которую захватили в начале широкомасштабного вторжения", – отметил Попович.
Ситуация на Южном направлении: последнее
- Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что сопротивление украинцев на Херсонском направлении и точные удары ВСУ по складам противника являются критическими для оккупантов. В то же время она подчеркнула, что для оккупантов перспектива потерять областной центр сравнивается с потерей москвы.
- Гуменюк подчеркнула, что успехи украинских военных на Херсонском направлении очень раздражают захватчиков. Как она подчеркнула, противнику заблокировано транспортное передвижение, у него есть логистические проблемы.
- Кроме того, спикер заявил о мощном ударе по складам оккупантов в Скадовске и еще 4 направлениях. По ее информации, боекомплект горел почти по всей оккупированной территории.
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