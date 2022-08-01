Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Денис Попович. Он подчеркнул, что оккупанты перебрасывают свои войска на Юг – Херсонскую и Запорожскую область.

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По его мнению, именно на этих направлениях враг сосредоточит основные усилия по удержанию захваченных терриорий.

Это удержание может выполняться двумя способами – либо защищать эти территории, либо наступать на позиции украинских сил. Эксперты отмечают, что российская армия концентрирует наступательные группировки,

– заявил Попович.

В частности, как пояснил эксперт, россия концентрирует на Юге часть воздушно-десантных войск, а это инструмент, чтобы наступать, а не защищаться.

Он добавил, что россия перебрасывает войска на Юг частично со своей территории, но в большей степени – с других участков фронта, в частности, с Харьковского и Донецкого направлений.

"Если этот переброс происходит, то стоит ожидать снижения боевых действий на Харьковском и Донецком направлениях и усиления, однако усиления – на Запорожском и Херсонском направлениях", – ответил эксперт.

Какая ситуация по другим направлениям

По словам Поповича, россияне атакуют Бахмут и проводят боевые действия в Донецкой области (речь идет о Жмеринке, Красногоровке и Авдеевке).

Там идут бои. Силы так называемого "первого армейского корпуса" псевдореспублики пытаются продвинуться, но ситуация сложная. Оккупанты бьются головой о стенку, но я не думаю, что будут у них значительные успехи, потому что линия защиты укреплена, мы ее строили 8 лет,

– заверил эксперт.

Какая ситуация на фронте: боевые действия по состоянию на 1 августа