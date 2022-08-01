Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Денис Попович. Он подчеркнул, что оккупанты перебрасывают свои войска на Юг – Херсонскую и Запорожскую область.
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По его мнению, именно на этих направлениях враг сосредоточит основные усилия по удержанию захваченных терриорий.
Это удержание может выполняться двумя способами – либо защищать эти территории, либо наступать на позиции украинских сил. Эксперты отмечают, что российская армия концентрирует наступательные группировки,
– заявил Попович.
В частности, как пояснил эксперт, россия концентрирует на Юге часть воздушно-десантных войск, а это инструмент, чтобы наступать, а не защищаться.
Он добавил, что россия перебрасывает войска на Юг частично со своей территории, но в большей степени – с других участков фронта, в частности, с Харьковского и Донецкого направлений.
"Если этот переброс происходит, то стоит ожидать снижения боевых действий на Харьковском и Донецком направлениях и усиления, однако усиления – на Запорожском и Херсонском направлениях", – ответил эксперт.
Какая ситуация по другим направлениям
По словам Поповича, россияне атакуют Бахмут и проводят боевые действия в Донецкой области (речь идет о Жмеринке, Красногоровке и Авдеевке).
Там идут бои. Силы так называемого "первого армейского корпуса" псевдореспублики пытаются продвинуться, но ситуация сложная. Оккупанты бьются головой о стенку, но я не думаю, что будут у них значительные успехи, потому что линия защиты укреплена, мы ее строили 8 лет,
– заверил эксперт.
Какая ситуация на фронте: боевые действия по состоянию на 1 августа
- На Юге оккупанты обстреливали из ствольной, реактивной артиллерии и танков около 30 населенных пунктов. россияне усиливают свою группировку на Криворожском направлении.
- На Харьковском направлении противник также обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии целый ряд населенных пунктов. Из авиации ударили враги возле Мосьпаново.
- На Славянском направлении враг обстрелял территории вблизи Чепиля, Протопоповки, Грушевахи, Гусаровки, Дибровного, Мазановки, Краснополья, Долины и Барвенкового. российская разведгруппа пыталась узнать позиции ВСУ возле Мазановки.
- На Краматорском направлении враг не вел активные боевые действия, однако обстреливал из ствольной, реактивной артиллерии, танков и авиации.
- На Бахмутском направлении были зафиксированы обстрелы возле многих населенных пунктов. Авиаудар был у Кодемы. Также силы противника наступали в направлении Яковлевки, группа обезврежена.
- Штурмовые действия россии завершились безуспешно в направлении Вершины и Соледара. Бои у Бахмута продолжаются. На Авдеевском направлении оккупанты вели штурмовые действия в направлении Песков, однако были вынуждены отойти.
- На Новопавловском и Запорожском направлениях враг стрелял из ствольной и реактивной артиллерии возле ряда населенных пунктов. россияне проводили разведку боем в направлении Марьинки, однако безуспешно.