Залишки окупантів втекли

Водночас "трьохсоті", яким вдалось вижити повтікали в паніці. Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України ввечері 2 серпня.

Увага росія наступає на Бахмут, а з порту вирушило перше судно з зерном: головне за 159 день війни

В районі Яковлівки противник намагався вести розвідку силами розвідувальної групи. Окупанти виявлені і зазнали втрат. Залишки групи втекли,

– йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що на Бахмутському напрямку противник задіяв для обстрілів танки та артилерію неподалік Берестового, Соледара, Бахмута, Костянтинівки, Веселої Долини, Зайцевого, Вершини, Кодеми, Веселого та Травневого.

Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення в районах Соледара, Вершини та Бахмута, успіху не мав, відійшов.

росіяни гатили по населених пунктах

Крім того, ворог завдав авіаударів по населених пунктах Покровське, Новолуганське, Соледар, Вершина, Яковлівка, Бахмут та Кодема.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку

Ще попередньо у Генштабі наголошували, що на Бахмутському напрямку ситуація – дуже напружена. Інтенсивні обстріли відбуваються на всій лінії зіткнення. З авіації ворог бив біля Кодеми.

В Інституті вивчення війни зауважили, що росіяни зараз докладають шалених зусиль, щоб просунутися. Їм потрібно захопити якомога більше Донеччини до "референдумів", які планують проводити восени на окупованих територіях.

Більше про це – російські війська наступають на Бахмут: дивіться відео