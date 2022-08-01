Об этом 1 августа рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Отметили, что на границе с Беларусью на Волыни и Полесье ситуация не претерпела существенных изменений.

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Ситуация в Черниговской и Сумской областях

Что касается Северского направления, то россияне из ствольной и реактивной артиллерии атаковали гражданские объекты вблизи Сеньковки и Липовки Черниговской области и Старой Гуты, Павловки, Покровки и Белополья Сумской области. Оккупанты беспилотниками вели разведку близ Гремяча и Глухова. Они также развернули комплексы радиоэлектронной борьбы.

Харьковское направление

В Харьковской области россияне из артиллерии атаковали областной центр. Также пострадали Прудянка, Новое и 14 населенных пунктов. россияне искали огневые позиции украинских защитников, но не имели успеха и отошли.

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Что происходит в Донецкой области

В Донецкой области, вблизи Славянского, враг из танков и артиллерии бил по следующим населенным пунктам:

Норцовка;

Чепиль;

Грушуваха;

Родное;

Вернополье;

Гусаровка;

Дубровное;

Долина;

Адамовка.

Вблизи поселка Мазановка Краматорского района Силы обороны разоблачили российских разведчиков. Их удалось ликвидировать. В целом на Краматорском направлении враг имеет потери живой силы, техники и низкий уровень морально-психологического состояния.

Оккупанты в Краматорском районе не ведут активное наступление, однако есть авиаудары, обстрелы из танков и артиллерии по позициям защитников. Также страдает гражданская инфраструктура вблизи Северска, Кривой Луки, Серебрянки, Ивано-Дарьевки, Григорьевки, Звановки, Верхнекаменского и Спорного.

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Непрерывные обстрелы

В сторону Бахмута обстреляли Берестово, Соледар, Бахмут, Константиновку, Веселую Долину, Зайцево, Вершину, Кодему, Веселое и Травневое. Из авиации враги ударили по населенным пунктам Покровское, Новолуганское, Соледар, Вершина, Яковлевка, Бахмут и Кодема.

Возле Яковлевки Бахмутского района россияне понесли потери, когда проводили разведку. Спасшаяся часть группы сбежала. Кроме того, не удалось россиянам улучшить тактическое расположение вблизи Соледара, Вершины и Бахмута.

В Покровском районе, близ Авдеевки, враги били недалеко от Новокалинового, Новобахмутовки, Песков и Красногоровки. Также на этом направлении нанесли авиационный удар вблизи Нью-Йорка.

Вел штурмовые действия в направлениях Авдеевки и Песков, успеха не имеет, боевые действия продолжаются,

– отметили в Генштабе.

Линия фронта на Юге

Наступательных действий нет в Новопавловском и Запорожском направлениях. Однако оккупанты системно обстреливают гражданскую и военную инфраструктуру возле Марьинки, Павловки, Новоселки, Новополья, Малиновки, Гуляйполя, Гуляйпольского, Орехова и Каменского.

Оккупанты проводят на Юге воздушную разведку. Они перегруппируют свои войска и усиливают позиции на временно оккупированных территориях.

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Что касается Южнобугского направления, то здесь россияне удерживают ранее занятые позиции и проводят разведку с помощью беспилотников. На линии столкновения они обстреливаются из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Вблизи Белой Криницы и Андреевки враги нанесли авиаудары.

Противник силами инженерных подразделений восстанавливает разрушенные и поврежденные мосты через Днепр.

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