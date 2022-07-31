Такі дані про ситуацію на Запорізькому напрямку повідомили в українській розвідці. З Чернігівки війська вивели майже в повному складі.

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Кілька десятків поранених вивезли у Пологи

Близько 40 поранених російських військових перевезли в лікарню у Пологи. Більшість окупантів, які вивели з Чернігівки та Верхнього Токмака, передислокувались у Токмак та Бердянськ.

Біля Чернігівки залишились кілька блокпостів

Наразі біля Чернігівки залишились кілька блокпостів та не більше ніж сотня російських військових. На виході окупанти прагнуть створити враження наче це – звичайна ротація.

Зверніть увагу! У Головному управлінні розвідки кажуть, що росіяни насправді мають намір повністю полишити селище і вже почали мінувати під'їзні дороги.

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Раніше росіяни перекидали техніку з Запоріжжя на Херсонщину

Нещодавно з'явилось багато інформації, що росіяни посилено перекидають техніку з Запоріжжя на Херсонщину. Про це, зокрема, зазначав херсонський активіст Володимир Молчанов.

Також новини про перекидання озброєння з Запорізької області підтвердив мер Мелітополя Іван Федоров. Він розповів, що практично щодня через місто проходять по 3 – 4 колони військової техніки. В одній з них навіть помітили останню модифікацію Бук-М2.

Мовиться про різні види озброєння: це танки, бойові машини десанту та піхоти, броньоване озброєння. Все це прямує у бік Херсона та Криму.

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