Обратно в средневековье
А потом пришел "русский мир". И теперь в Донецке неделями нет воды, а жители многоэтажек выливают экскременты в окна.
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После прихода оккупантов жители Донецка остались без всяких благ цивилизации / Фото с телеграм-канала Дениса Казанского
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"Цивилизация" по-русски
А так дончане теперь набирают воду. Подойдет все – лужа, канава, речка-вонючка. Чтобы принести домой хоть что-нибудь, чтобы смывать мочу в туалете, а не выливать ее в окно.
Дончане набирают воду в лужах и канавах: видео
"русский мир" – это всегда так. Хотя до упорных до сих пор ничего так и не дошло.
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