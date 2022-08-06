На окупованих територіях – нелюдські умови
Про це 24 каналу розказав український журналіст, політичний оглядач і блогер з Донецька Денис Казанський. За його словами, зараз на окупованій ще у 2014 році території Донбасу абсолютно нелюдські умови.
Зверніть увагу Відчай і паніка, – Казанський розповів про чергову хвилю примусової мобілізації на Донбасі
Там не працює навіть критична інфраструктура. У багатьох містах фактично відсутнє водопостачання. Інші комунальні послуги надаються неякісно або не надаються взагалі.
Зрозуміло, що за таких обставин у тих містах та селах майже нічого не працює, а економіка – занедбана. Ба більше, величезна кількість людей виїхала, рятуючись від війни та мобілізації, тож навіть якщо і є якась можливість працювати чи потреба в робітниках, для цього просто немає людей.
Такою є ситуація у містах, які ще якось збереглися. Натомість у зруйнованих населених пунктах зовсім нічого немає, окрім руїн. Люди вимушені жити у дворах та готувати їжу на багаттях.
Дехто досі не розуміє, що росія зіпсувала їм життя
Журналіст вважає, що багато місцевих вже розуміють, що якби у 2014 році ці території залишилися під контролем України, їм не довелося б переживати таке жахіття. Звісно, про всіх такого сказати не можна.
Дехто не розуміє жодного причинно-наслідкового зв'язку, вони, як сказав Казанський, невиліковні. Хтось по-справжньому зрозумів, а хтось – зрозумів, але відмовляється це визнавати, адже це означає визнати власну помилку та відповідальність за те, що така ситуація склалася.
Денис Казанський про життя на окупованих у 2014 році територіях Донбасу: дивіться відео
Останні новини з окупованого Донбасу
- Раніше Казанський показував, до чого мешканців невизнаних квазіреспублік довів "рускій мір" та життя без благ цивілізації. Через відсутність водопостачання мешканці багатоповерхівок вимушені виливати у вікна екскременти. Аби цього не робити, вони набирають воду у калюжах та канавах.
- Тим часом на окупованих територіях Донбасу майже не залишилося чоловіків – практично усіх мобілізували. Днями окупанти оголосили про чергову хвилю "примусової мобілізації". Ймовірно, цей етап буде фінальним.
- 27 липня у Донецьку влаштували день пам'яті дітей-жертв війни, росія не пошкодувала на цей захід кількох мільйонів рублів, але відзначили його скромно – влаштували мітинг та поклали іграшки до псевдомеморіалу. Річ у тім, що путінські посіпаки з незаконного угруповання на Донеччині розікрали майже всі гроші.