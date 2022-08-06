Про це 24 каналу розповів український журналіст, політичний оглядач і блогер з Донецька Денис Казанський. Він підтвердив, що мобілізація на Донбасі триває певними хвилями.

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За його словами, окупанти намагаються спіймати у псевдоруспубліках кого можуть. Так, зараз забирають тих, кого перші місяці не чіпали – це шахтарі, працівники підприємств тощо, але зараз дійшло й до них.

"При цьому деякі чоловіки з грошима чи зв’язками або відкупилися, щоб їх не забирали воювати, або за хабар виїхали з цієї території в росію чи кудись далі", – зауважив Казанський.

Журналіст додав, що в соцмережах мешканці окупованих територій Донбасу пишуть емоційні пости з питаннями про те, навіщо ця війна та коли все закінчиться.

У мешканців Луганщини зараз хвиля незгоди. Вони заявляють, що раніше треба було "звільнити" псевдореспубліку, вони це зробили, то чому ж їм треба воювати далі. Це наївні люди, вони дійсно думали, що існують якісь "респібліки". Це насправді найкращий доказ того, що це просто окупована територія,

– відповів він.

Казанський наголосив, що люди у відчаї, але нічого з цим не можуть вдіяти, адже в них там немає жодних прав, і вони просто є фактично заручниками окупованих територій.

Спочатку були спроби протестів, жінки в Луганську виходили на акції, декого з них затримали та почали судити за умовну держзраду, їм хочуть дати близько 20 років в'язниці. І це злякало людей, охочих протестувати все менше.

"Зараз проходять лише якісь локальні емоційні протести, часто з'являються якісь відеозвернення чи пости в соцмережах, але ці люди дуже ризикують і на таке здатні лише ті, хто у крайньому відчаї", – зазначив блогер.

Казанський про примусову мобілізацію на Донбасі: відео



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