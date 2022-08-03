На відміну від росіян, українська армія не має проблем з живою силою. Про це заявив командувач ОК "Південь" Андрій Ковальчук.

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Можна мобілізувати ще 500 тисяч, якщо потрібно буде

У нас уже мобілізовано пів мільйона чоловіків, і ми можемо мобілізувати ще пів мільйона, якщо це необхідно,

– заявив генерал-майор Ковальчук.

Лідер ОК "Південь" сказав, що для продовження операції зараз потрібно більше важкого озброєння.

Не кажучи відверто, Андрій Ковальчук дав зрозуміти, що командування ще не має достатньої вогневої потужності, щоб перейти в контрнаступ.

Ковальчук закликав Захід активізуватися з постачанням зброї

Від імені свого, українського народу та військових, командувач ОК "Південь" закликав Захід активізувати постачання ще більшої кількості артилерійських систем.

У нас ще не було втрат жодної з систем HIMARS. Це демонструє, наскільки добре ми швидко навчилися їх використовувати. Кожна випущена ракета в багато разів знищує вартість російської техніки чи боєприпасів,

– зазначив командувач.

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