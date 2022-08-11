Політичні, військові, економічні та інші наслідки тривалої російської військової окупації на Півдні та Сході були б руйнівними для існування української держави. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни у звіті за 10 серпня.

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Драматична анексія не змінить жорстоку реальність

Перформативна драма анексії не змінить реальності на місці, створеної жорстокою російською окупацією. Примусова паспортизація, розрублювання, "фільтрація" та інші "інтеграційні" заходи, які вже здійснюються на окупованих Росією територіях, є набагато важливішими та шкідливішими для України, ніж референдуми,

– мовиться в повідомленні.

В Інституті кажуть, що дата проведення референдумів про анексію може змінитися. Раніше ISW вважав, що це відбудеться 11 вересня, але дати знову не зрозумілі.

Окупаційна "влада" вжила заходів, щоб мати можливість проводити фіктивні референдуми в будь-який час. росіяни можуть запропонувати "онлайн-голосування" в Донецькій області. На Запоріжжі окупанти планували ходити "від дверей до дверей", опитуючи місцеве населення.

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