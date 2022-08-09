Від початку повномасштабного вторгнення наші військові ліквідували вже 43 640 окупантів. Крім того, ворог зазнає серйозних втрат і в техніці.

Важливо Ворог засипає вогнем наших захисників та хоче наступати: карта бойових дій станом на 9 серпня

Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабної війни станом на 9 серпня російські окупаційні війська втратили:

особового складу – майже 42640 (+300) осіб ліквідовано,

танків – 1817 (+6) одиниць,

бойових броньованих машин – 4076 (+6) одиниць,

артилерійських систем – 964 (+4) одиниці,

РСЗВ – 261 одиниця,

засоби ППО – 133 (+1) одиниць,

літаків – 223 одиниці,

гелікоптерів – 193 (+1) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 757 (+3) одиниць,

крилаті ракети – 185 (+3) одиниць,

кораблі та катери – 15 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2998 (+5) одиниць,

спеціальна техніка – 87 (+1) одиниць,

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Додамо, що саме на Донецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог проводить наступ. Окупанти намагаються артилерійським вогнем витіснити наші підрозділи із зайнятих рубежів.

Яка ситуація на Донбасі