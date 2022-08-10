Під час ефіру з Марком Фейгіним Олексій Арестович пролив світло на кількість літаків, які перебували на аеродромі під час вибухів у Новофедорівці. Він зауважив, що деякі з цих повітряних суден позбавляли спокою мешканців Півдня.

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Ворог міг би позбутись десятків літаків

Якщо говорити про перелік авіасуден, то він доволі пристойний. Мовиться про:

13 Су-30СМ;

12 Су-24МР ;

6 гелікоптерів;

1 Іл-76.

Радник глави ОП також розповів, що в його розпорядженні є відео, яке він не може показати. На ньому можна побачити згорілі ворожі літаки. Арестович зауважив у прямому ефірі, що бачить щонайменше два схожі на Су-24 повітряні судна. Самі ж відеоматеріали, що зрозуміло, зняті потайки від російського військового керівництва.

Згідно з попередніми припущеннями, озвученими під час прямого ефіру, на цьому аеродромі могли перебувати від 20 до 30 літаків. Арестович підкреслив, що там базувався авіаполк, який наганяв страх на мешканців Півдня. Тепер це робити буде трохи складніше.

До 24 лютого літаків було значно більше

Військовий експерт Олег Жданов поділився своїми припущеннями. Він зауважив, що до початку повномасштабного вторгнення росії на територію України на цьому аеродромі була інша кількість повітряних суден. Мовиться про 51 ворожий літак.

Зауважимо, що за попередньою інформацією, на аеродромі розміщували літаки Су-24М, Су-30СМ, а також Су-33. Цей асортимент ворожої авіації підтверджують супутникові знімки зняті до початку повномасштабної війни.

Коротко про вибухи у Криму

Близько 15:20 9 серпня пролунав понад десяток вибухів на аеродромі "Саки". Мережею почали активно поширюватись відео з відпочивальниками на пляжі, які побачили на власні очі ці вибухи та були дуже налякані.

У росії, традиційно, все заперечують. Спочатку у міноборони країни наголошували на "детонації боєприпасів". Також там намагались переконати, що техніка не зазнала пошкоджень.

Невдовзі з'явилась нова версія. Мовляв, вибухи стались через порушення правил пожежної безпеки. Вона, зауважимо, вважається "остаточною".

сергій аксьонов, так званий "глава" Криму, розповів, що п'ятеро людей зазнали поранень внаслідок вибуху. Крім того, він заявив і про одного загиблого.

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