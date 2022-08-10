Во время эфира с Марком Фейгиным Алексей Арестович пролил свет на количество самолетов, находившихся на аэродроме во время взрывов в Новофедоровке. Он отметил, что некоторые из этих воздушных судов лишали покоя жителей Юга.

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Враг мог бы лишится десятков самолетов

Если говорить о перечне авиасудов, то он достаточно приличный. Речь идет о:

13 Су-30СМ;

12 Су-24МР;

6 вертолетов;

1 Ил-76.

Советник главы ОП также рассказал, что в его распоряжении есть видео, которое он не может показать. На нем можно увидеть сгоревшие вражеские самолеты. Арестович заметил в прямом эфире, что видит по меньшей мере два похожих на Су-24 воздушных судна. Сами же видеоматериалы, разумеется, сняты тайком от российского военного руководства.

Согласно предварительным предположениям, озвученным во время прямого эфира, на этом аэродроме могли находиться от 20 до 30 самолетов. Арестович подчеркнул, что там базировался авиаполк, нагонявший страх на южан. Теперь это делать будет посложнее.

До 24 февраля самолетов было гораздо больше

Военный эксперт Олег Жданов поделился своими предположениями. Он отметил, что до начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины на этом аэродроме было другое количество воздушных судов. Речь идет о 51 вражеском самолете.

Заметим, что, по предварительной информации, на аэродроме размещали самолеты Су-24М, Су-30СМ, а также Су-33. Этот ассортимент вражеской авиации подтверждают спутниковые снимки, снятые до начала полномасштабной войны.

Коротко о взрывах в Крыму

Около 15:20 9 августа прогремело более десятка взрывов на аэродроме "Саки". Сетью начали активно распространяться видео с отдыхающими на пляже, которые увидели своими глазами эти взрывы и были очень напуганы.

В россии, традиционно, все отрицают. Сначала в минобороны страны отмечали "детонации боеприпасов". Также там пытались убедить, что техника не получила повреждений.

Вскоре появилась новая версия. Якобы взрывы произошли из-за нарушения правил пожарной безопасности. Она, заметим, считается "окончательной".

сергей аксенов, так называемый "глава" Крыма, рассказал, что пять человек получили ранения в результате взрыва. Кроме того, он заявил и об одном погибшем.

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