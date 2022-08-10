В этом духе пошутил о взрывах на территориях, которыми сейчас управляют оккупанты, глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он таким образом решил в очередной раз посмеяться над "хлопком", который произошел на аэродроме "Саки" в Крыму.

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Просим не прикрываться гражданскими

Кто-нибудь дайте знать, когда не будет гражданских машин на керченском мосту!,

– написал Ким в своем телеграмме.

Сразу же оговоримся, что в его словах только судьба шутки. Мы ведь все прекрасно знаем, что россияне не гнушаются прикрываться мирными людьми. Это они делают и на тех территориях, которые планируют захватить, и уже на оккупированных.

Яркий пример террористических действий врага – использование понтонной переправы вместо истребленного Антоновского моста. Ею кафиры переправляют не только военную технику, но и гражданские машины.

Ладно, вернемся к "хлопку" на аэродроме в Новофедоровке. Там, как сообщили в воздушных силах ВСУ, сдетонировал склад с боеприпасами . Но это еще не все. Ведь была информация и об уничтоженных вражеских самолетах.

Самолеты врага превратились в металлолом

Если накануне Алексей Арестович рассказывал, сколько воздушных судов на аэродроме "Саки" хранил враг в тот день. А говорится о:

13 Су-30СМ;

12 Су-24МР;

6 вертолетов;

1 Ил-76.

Сейчас у нас уже есть официальное подтверждение того, что часть из них удалось уничтожить. Сначала у нас была возможность лишь предполагать, что в утренней статистике потерь врага Генштаб ВСУ вписал именно те самолеты, которые "отминусировали" в Крыму. Вскоре в Воздушных силах подтвердили, что россияне в "Саках" уже не досчитаются 9 воздушных судов .

Напомним, что Новофедоровку взрывы потрясли 9 августа. Около 15:20 прозвучала серия "хлопка", после которой последовал еще более мощный взрыв.

Заметим, что в России никто не обвиняет Украину в атаке аэродрома "Саки". Там уже несколько раз меняли версию, что могло стать причиной взрывов.

Одна из последних – нарушение соблюдения правил пользования огнем. Если на хлопский ум, то курить просто не стоит у самолетов, да и все.

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