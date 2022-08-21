В разведке рассказали, что новая российская система мобилизации предполагает проведение мобилизации по территориальному принципу. Под прицелом "рекрутеров" беднейшее население страны и "малые народы".

Интересно Не дали россиянам корректировать огонь: Воздушные силы уничтожили еще 3 вражеских дрона на Херсонщине

Как россия пытается укомплектовать войско

По данным Главного управления разведки Минобороны, в Нижегородской области россии пытаются сформировать танковый батальон, однако планы кафиров провалились – с необходимых 160 человек контракт подписали около 30.

Для того чтобы популяризировать подписание контракта, оккупанты решили мотивировать население деньгами - мол, семьи "добровольцев", в которых дети учатся в 10 - 11 классах с 1 сентября будут получать выплаты в размере 10 тысяч рублей. Однако это не помогло.

Поэтому Россия решила проводить мобилизацию по территориальному принципу – каждая региональная единица должна формировать подразделения, которые будут финансироваться за счет регионального бюджета.

Ставка российского руководства сделана на беднейшее население страны и представителей так называемых "малых народов", которые "главные денацификаторы" маркируют как "неславян". Причина проста – именно эти категории населения имеют самый большой "протестный потенциал" на фоне ухудшения экономической ситуации в России.

Потери кафиров от начала полномасштабной войны

С первого дня полномасштабного вторжения россии, украинские защитники и защитницы наносят оккупантам колоссальные ворота. На 21 августа наши войска ликвидировали около 45 200 захватчиков. Кроме того, оккупанты понесут потери и среди техники, в частности украинские войска уничтожили:

1912 танков;

4 224 боевых бронированных машин;

1028 артиллерийских систем;

266 реактивных систем залпового огня;

141 средство ПВО;

234 самолета;

197 вертолетов;

806 вертолетов;

190 крылатых ракет;

3 143 единицы автомобильной техники и автоцистерн;

99 единиц специальной техники.

Интересно – ССО спасли 2 "мобилизованных" из Донбасса: смотрите видео