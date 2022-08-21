У розвідці розповіли, що нова російська система мобілізації передбачає проведення мобілізації за територіальним принципом. Під прицілом "рекрутерів" найбідніше населення країни та "малі народи".

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Як росія намагається укомплектувати військо

За даними Головного управління розвідки Міноборони, у Нижньогородській області росії намагаються сформувати танковий батальйон, однак плани окупантів провалилися – з необхідних 160 осіб контракт підписали близько 30.

Для того, аби популяризувати підписання контракту, окупанти вирішили мотивувати населення грошима – мовляв, сім'ї "добровольців", у яких діти навчаються в 10 – 11 класах з 1 вересня отримуватимуть виплати у розмірі 10 тисяч рублів. Однак це не допомогло.

Тому росія вирішила проводити мобілізацію за територіальним принципом – кожна регіональна одиниця повинна формувати підрозділи, які фінансуватимуться коштом регіонального бюджету.

Ставка російського керівництва зроблена на найбідніше населення країни та представників так званих "малих народів", який "головні денацифікатори" маркують як "неслов'ян". Причина проста – саме ці категорії населення мають найбільший "протестний потенціал" на тлі погіршення економічної ситуації в росії.

Втрати окупантів від початку повномасштабної війни

Від першого дня повномасштабного вторгнення росії, українські захисники та захисниці завдають окупантам колосальних врат. Станом на 21 серпня наші війська ліквідували близько 45 200 загарбників. Крім того, окупанти зазнають втрат і серед техніки, зокрема українські війська знищили:

1 912 танків;

4 224 бойових броньованих машин;

1 028 артилерійських систем;

266 реактивних систем залпового вогню;

141 засіб ППО;

234 літаки;

197 гелікоптерів;

806 гелікоптерів;

190 крилатих ракет;

3 143 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

99 одиниць спеціальної техніки.

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