Ворожі безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня відправилися вслід за крейсером "Москва" в межах 12:00 – 13:00. Ймовірно, це були дрони "Орлан-10".

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Зенітні ракетні підрозділи Повітряного командування "Південь" виявили та знищили одразу 3 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, якими ворог намагався проводити повітряну розвідку та коригував вогонь артилерії,

– мовиться у повідомленні.

ЗСУ нищать окупантів: останні новини

20 серпня по позиціях окупантів завдали удару морські піхотинці. Нашим військовим вдалося знищити 2 російські танки, бойову машину піхоти, автомобіль з боєкомплектом та самохідну гаубицю Гіацинт-С. Крім того, вони повністю ліквідували або поранили 12 загарбників.

Загалом на війні проти України загинули вже 45 200 путінських солдатів. Лише за минулу добу наші воїни відправили на "концерт Кобзона" 300 окупантів. Втрати ворога у техніці становлять:

1912 танків (з них 5 за минулу добу),

4224 бойові броньовані машини (+12),

1028 артилерійських систем (+10),

266 реактивних систем залпового вогню,

141 засіб ППО,

234 літаки,

197 гелікоптерів,

806 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня (+3),

190 крилатих ракет,

15 кораблів та катерів,

3143 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+6),

99 одиниць спеціальної техніки (+2).

Додамо, що через інтенсивність бойових дій ці цифри не є остаточними. До речі, вчора найбільше військових та зброї російська армія втратила на Донецькому та Миколаївському напрямках.

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