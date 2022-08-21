Серйозних втрат морські піхотинці завдали ворогу 20 серпня. Артилерійські підрозділи влучили прямісінько в особовий склад й техніку російської армії.

До теми Прилетіла відплата: ЗСУ знищили частину техніки, якою ворог обстрілював Нікополь і Марганець

Нашим військовим вдалося знищити:

2 танки,

бойову машину піхоти,

автомобіль з боєкомплектом,

самохідну гаубицю Гіацинт-С.

12 загарбників повністю ліквідували або поранили.

Зауважимо, що остаточні втрати ворога ще встановлюють.

Що відомо про втрати росіян в Україні

Українські захисники відправили на "концерт Кобзона" вже 45 200 російських окупантів. Загалом росіяни втратили в Україні:

1912 танків,

4224 бойові броньовані машини,

1028 артилерійських систем,

266 реактивних систем залпового вогню,

141 засіб ППО,

234 літаки,

197 гелікоптерів,

806 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня,

190 крилатих ракет,

15 кораблів та катерів,

3143 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,

99 одиниць спеціальної техніки.

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Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували 300 путінських солдатів, 5 танків, 12 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 3 дрони тощо. Найбільше військових і техніки ворог позбувся на Донецькому та Миколаївському напрямках.

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