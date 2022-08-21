Серьезные потери морские пехотинцы нанесли врагу 20 августа. Артиллерийские подразделения попали прямо в личный состав и технику российской армии.

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Нашим военным удалось уничтожить:

  • 2 танка,
  • боевую машину пехоты,
  • автомобиль с боекомплектом,
  • самоходную гаубицу Гиацинт-С.

12 захватчиков полностью ликвидировали или ранили.

Заметим, что окончательные потери врага еще устанавливают.

Что известно о потерях россиян в Украине

Украинские защитники отправили на "концерт Кобзона" уже 45 200 российских оккупантов. В целом россияне потеряли в Украине:

  • 1 912 танков,
  • 4 224 боевые бронированные машины,
  • 1 028 артиллерийских систем,
  • 266 реактивных систем залпового огня,
  • 141 средство ПВО,
  • 234 самолета,
  • 197 вертолетов,
  • 806 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня,
  • 190 крылатых ракет,
  • 15 кораблей и катеров,
  • 3 143 единиц автомобильной техники и автоцистерн,
  • 99 единиц специальной техники.

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Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 300 путинских солдат, 5 танков, 12 боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем, 3 дрона. Больше всего военных и техники враг потерял на Донецком и Николаевском направлениях.

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