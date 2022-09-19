Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Раніше він говорив про те, що Угорщину можуть вигнати з Євросоюзу як символічну жертву.
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Румунія й Угорщина на нас дивляться як на потенційну жертву
Давидюк зазначив, що Угорщина та Румунія можуть дивитись на Україну, як на потенційну жертву. Вони готові встромити ножа в спину.
Так, вони голосують, як необхідно. Однак за можливих розкладів, це два потенційні вороги, які можуть бути не менш ворожими, ніж росія. Румунія й Угорщина – це два потенційні агресори проти України
– зауважив політолог.
Він додав, що будь-яку можливість здійснити злочин, коли світ буде на роздоріжжі, вони використають. Вони вчинять злочин проти нас.
Ці стратегії ще з часів Другої світової війни
За словами Давидюка, Румунія й Угорщина ці стратегії виношують ще з часів Другої світової війни. Вони не публічні, таємні, однак від них не відмовились.
"Якщо проаналізувати їхню діяльність на території, що прилягає до цих країн, ми можемо зробити висновок, що в майбутньому ці країни вчинять акт агресії в наш бік", – наголосив він.
Україна має бути сильною, щоб уникнути цього
На думку політолога, Україна має бути сильною, щоб уникнути цього. Ми повинні мати потужну економіку, бути захищеними геополітично й дипломатично. Тоді вони цього не зроблять.
Ось це наше завдання. Буде соромно, якщо навіть ці країни, які явно далеко не в списку найсильніших, будуть дивитись на нас, як на жертву,
– підсумував він.
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Новини Угорщини й Румунії: останні події
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